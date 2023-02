Con críticas a la Corte por corrupción y morosidad, se iniciaron audiencias públicas

Como puntos coincidentes de los cinco primeros postulantes en las audiencias públicas de este martes es que el Poder Judicial está sumido en la corrupción y morosidad. Las audiencias para los postulantes a la Corte Suprema de Justicia es convocada por el Consejo de la Magistratura a través del Edicto N° 9/ 2022 para relevar en el cargo al ministro Antonio Fretes, quien cesará en funciones el 10 de marzo próximo cuando ese día cumpla 75 años de edad.

Son 37 los postulantes a conformar la terna para la Corte Suprema de Justicia quienes están habilitados para el concurso. Eje temático de la audiencia: Su visión del Poder Judicial y su propuesta de acceder al cargo. Las audiencias se realizan en el Salón Auditorio Serafina Dávalos, del Poder Judicial y continúan este miércoles a partir de las 8:30.

De 21 puntos posibles, el mejor considerado de la fecha fue el abogado y docente Pablo Darío Villalba Bernié, quien obtuvo 20,62 puntos. En el otro extremo, la peor calificada fue la también abogada y docente Olga Josefina Velázquez Quiñónez, quien solamente obtuvo 12,75 puntos.

También participaron del primer día de audiencias públicas el camarista Antonio Ramón Álvarez Alvarenga quien fue calificado con 18,87 puntos, el abogado y docente Fernando Andrés Beconi Ortíz (18,71) y el abogado Prisciliano Alberto Sandoval Diez (17,5).

Pablo Darío Villalba Bernié (57 años)

Abogado y docente

El postulante dejó entrever en la audiencia pública su manejo filosófico y dogmático, que a pesar de resaltar sus conocimientos del área jurídica, a la vez hacían que su vocabulariose aleje del auditorio compuesto de gente común..

Villalba Bernié planteó la reforma judicial de los códigos procesal civil, por ejemplo para establecer lo que podría llamarse código procesal constitucional que a su criterio hace falta. Agregó que la gestión jurisdiccional debe estar impregnada de derechos humanos y que a la vez se debe ser capaz de construir los “antídotos para paliar angustias jurídicas”. Seguidamente dijo que “hay que animarse a cambiar la historia, y eso lo hicieron los valientes”.

El postulante también dijo que hay que tener profundidad en los fallos judiciales porque Paraguay no se caracteriza por tener fallos paradigmáticos de transformación jurídica. La visión constitucional no debe ser algo apegado solamente a la norma sino también a otros valores humanistas.

“La visión humanista de la Constitución Nacional se debe plasmar en la práctica en la Corte Suprema de Justicia, en papeles, porque en la realidad tenemos muchas deudas pendientes, como el Estado social de derecho, la justicia social, la visión de los derechos humanos y la protección medioambiental”, indicó.

Villalba Bernié dijo que la Corte recibe casi 4.000 acciones de forma permanente, y que se debe encontrar un equilibrio. Reconoció que hay acciones que se plantean para dilatar procesos, y que eso hay que limitar, se debe buscar un punto equidistante para lograr encontrar solucionar a los problemas de moras y dilaciones. Indicó que no se debería perder tanto tiempo resolviendo tantas acciones sobre un mismo hecho, como las jubilaciones. Lo ideal es que se estudien los casos relevantes, indicó.

También fue tajante al afirmar que “no se puede estar sometido a los mesías de turno, el Poder Judicial debe dar señales de independencia judicial para que los convenios no terminen de turbar esta independencia”.

“Debemos lograr justicia y a través de ella obtener la seguridad jurídica. Es un proceso transformacional que debe comenzar a marcar pautas de los principios. En la Constitución Nacional no existe el término seguridad jurídica, pero sabemos que es muy importante. El estado de justicia para llegar a la seguridad jurídica. La tutela de la persona humana es otro factor por demás importante”, indicó en la audiencia pública.

“Básicamente, la oralidad no va a solucionar todos los problemas de la morosidad. La oralidad es uno de los mejores sistemas por la transparencia que da, a lo mejor podríamos apuntalar un proceso oral en el sistema civil, no copiar leyes ni métodos sino crear una normativa que se adecue a nuestra realidad. Los procesos de ejecución civil, que son mayoría, deberían resolverse sin mayores demoras en dos pasos”, propuso.

Antonio Ramón Álvarez Alvarenga (68 años)

Miembro del Tribunal de Apelación de Paraguarí.

El camarista aunque no fue muy crítico hacia el sistema de justicia, no obstante criticó la concesión abusiva de las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión que se dan en los procesos penales.

Indicó que los beneficiados con estas medidas alternativas siguen delinquiendo, lo que produce el reclamo justo de la sociedad. Esas medidas perjudican, irritan, molestan y hacen insegura la convivencia en nuestro país. Para ello la Corte Suprema tiene los medios suficientes para controlarlos y reprimirlos con la sola aplicación de la ley, que son muchas, inclusive hay una inflación normativa”, refirió.

Álvarez Alvarenga también propuso dar más facultades a los jueces de Paz. A pesar de que se le indicó que estos magistrados están abarrotados de trabajo justamente porque se amplió el margen de sus competencias, el postulante dijo que aún tienen margen parra tramitar juicios.

Sobre la morosidad de la Sala Constitucional dijo que cualquiera de las salas de la Corte que le toque integrar, va a impulsar medidas que permitan trabajar en conjunto para erradicar este mal.

El postulante también objetó que se haya dejado la campaña de formación jurídica de los jueces, posiblemente como consecuencia de la pandemia, justificó.

Sobre su permanencia en la Corte en caso de ser designado ministro, dijo que tendrá que estar en funciones hasta los 75 años de edad. Esta disposición establece la Constitución Nacional en el apartado que corresponde a los ministros de la Corte, indicó.

Dr. Fernando Andrés Beconi Ortiz (47 años)

Abogado y docente.

Aunque tuvo una muy buena exposición, fue cuestionado por utilizar de forma reiterada su ayudamemoria. Esta situación hizo que bajara su puntaje, indicó el consejero Alfredo Enrique Kronawetter.

Sobre la Sala Constitucional de la Corte cuestionó el trámite de admisión que se le da a las acciones de inconstitucionalidad que se promueven. Indicó que cuando se analiza la admisibilidad de la acción no siempre son observadas las argumentaciones y pruebas, hay carencia, orfandad en el análisis de estudio de la Corte.

Beconi Ortiz también cuestionó que hasta ahora no se dé solución al volumen de juicios que ingresan en los procesos civil y comercial. En una sola audiencia se debería sustanciar la reclamación ejecutiva, porque genera desgaste innecesario, refirió.

Sobre las afiliaciones políticas, el postulante manifestó que necesitamos un sistema de justicia neutro. Puede haber descuidos administrativos, encontrándose alguna afiliación, hay una inmensa cantidad de personas de muy buena calidad profesional y que pueden estar comprometidos con afiliación política, hay que hacer cumplir la norma y evitar las afiliaciones, expuso.

Dr. Prisciliano Alberto Sandoval Diez (54 años)

Abogado y docente.

El postulante dijo considerarse representante de los abogados en ejercicio, los pasilleros, de los profesionales del foro. Dijo que su visión del Poder Judicial del “otro lado del escritorio, diferente al del magistrado”, El art. 67 del CPC que nos dice que se debe guardar respeto a los abogados como a los magistrados. Luego de 27 años del ejercicio de la profesión, se cumple este artículo, pero tiene una piedra de toque, por una parte los funcionarios deben prestar respeto a los funcionarios, y recíprocamente.

Alabó la gestión en el fuero civil y comercial porque hay una previsibilidad en la aplicación de la norma, los magistrados y funcionarios conocen la norma y la aplican. Los jueces y juezas son los custodios de la ley y el derecho en nuestro país y esta estabilidad del Código Procesal Civil es lenguaje utilizado, manifestó.

Si bien reconoció que hay también jueces que incurren en tentación y pierden su imparcialidad y la Corte Suprema de Justicia debería castigar a estos funcionarios.

Por otro lado, fue duro con el fuero penal del que dijo hay desaciertos y fracasos que descomponen la imagen del Poder Judicial. “El Sistema Penal está en crisis, lo denomino el lado más débil y más perverso del sistema de justicia, por la corrupción, morosidad judicial. Muchas personas acusadas de delitos y crímenes salen libres por el transcurso del tiempo, lo que lleva a la impunidad que hace daño y lastima a la sociedad. Hay que perseguir un Estado fuerte”, afirmó.

También dijo que las eternas prórrogas de las audiencias preliminares hacen que lleguen al 62% de las suspensiones de audiencias preliminares y muchas veces la Sala Penal declara la extinción por el transcurso del tiempo.

Sobre estas suspensiones dijo que no puede haber “soluciones mágicas”. A veces los derechos procesales son ejercidos por los abogados para defender a sus clientes, pero la Corte tiene la potestad para disciplinar. Indicó que el Código Penal debe ser más riguroso.

Sandoval Diez también propuso la modificación de la Ley 609/95 “Que rige la Corte Suprema de Justicia”. Propuso que el presidente de la Corte sea elegido por sus pares y a viva voz; un reglamento para los relatores para que sean designados por cargo de confianza, solo un mínimo de porcentaje, y el resto debe ingresar por concurso.

Asimismo, propuso que la revisión de los fallos de las salas de la Corte no sean inexpugnables, sino que sean revisables por medio del pleno de la máxima instancia judicial.

Dra. Olga Josefina Velázquez Quiñónez (55 años)

Abogada y docente UNA.

La postulante obtuvo la calificación más baja del primer día de audiencias públicas. Se le cuestionó que su exposición tuvo muchos desaciertos, y que utilizó en demasía los 10 minutos para desarrollar su tema haciendo una presentación protocolar, de índole muy personal.

Dijo que tiene la visión sobre la Corte Suprema de Justicia donde hay hombres y una mujer de mucho coraje y valentía quienes desean realizar sus tareas con altitud y transparencia, pero lastimosamente en este mismo momento la máxima instancia judicial no cumple su objetivo porque está salpicada por hechos de corrupción.

Agregó que dentro de la Corte Suprema hay ministros idóneos, que desean transparencia y que dictan la ley y no se dejan amilanar por injerencias externas ni internas. “Tenemos un gran grupo de 8 ministros porque uno está siendo salpicado y tachando su ejercicio. Depende mucho de ustedes (por los consejeros) de que elijan a una persona honorable, hay que limpiar la cara del Poder Judicial, elegir a una persona que no tenga mancha”, indicó.

La postulante también dijo que “el artículo 4 de la Constitución Nacional que habla de preservar la vida desde la concepción, porque se basa en la unión del óvulo y espermatozoide. Hubo casos en los que nuestra justicia no pudo dar veredicto porque no hay legislación que le ampare, y mi preocupación fundamental es el aborto, no me gusta. Cuando se divorcian los cónyuges pero ya hay un embrión congelado y uno de ellos ya no quiere la gestación, esa fue mi defensa de tesis”, expuso.

CALIFICACIONES DE LOS CONSEJEROS (hasta 21 puntos)

Pablo Darío Villalba Bernié (57 años)

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Oscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,62

Antonio Ramón Álvarez Alvarenga (68 años)

Eugenio Jiménez Rolón: 18 puntos

Enrique Kronawetter: 18 puntos

Pedro Santa Cruz: 19 puntos

Roberto González: 19 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 20 puntos

Oscar Paciello: 17 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 20 puntos

Total promedio: 18,87

Fernando Andrés Beconi Ortíz (47 años)

Eugenio Jiménez Rolón: (*no participó de su exposición)

Enrique Kronawetter: 18 puntos

Pedro Santa Cruz: 18 puntos

Roberto González:

Jorge Bogarín Alfonso: 20 puntos

Oscar Paciello: 18 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 20 puntos

Total promedio: 18,71

Prisciliano Alberto Sandoval Diez (54 años)

Eugenio Jiménez Rolón: 18 puntos

Enrique Kronawetter: 17 puntos

Pedro Santa Cruz: 18 puntos

Roberto González: 17 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 17 puntos

Oscar Paciello: 18 puntos

Gustavo Miranda: 18 puntos

César Ruffinelli: 17 puntos

Total promedio: 17,5

Olga Josefina Velázquez Quiñónez (55 años)

Eugenio Jiménez Rolón: 13 puntos

Enrique Kronawetter: 10 puntos

Pedro Santa Cruz: 12 puntos

Roberto González: 13 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 14 puntos

Oscar Paciello: 12 puntos

Gustavo Miranda: 14 puntos

César Ruffinelli: 14 puntos

Total promedio: 12,75