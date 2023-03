Caacupé: una mujer fue para hacerse una biopsia y denuncia que le cortaron una vena

Se trata de Beatriz Colmán, una paciente que llegó de Asunción al distrito de Caacupé, el pasado 21 de setiembre del 2022, en búsqueda de una buena atención ginecológica. La mujer visitó en esa fecha el Hospital Regional de Caacupé, y fue atendida por la doctora Gloria Konde, quien le realizó el procedimiento de biopsia en el cuello uterino.

Beatriz relató que desde ese día vivió una terrible experiencia luego de ser atendida por la Dra. Konde, quien supuestamente hizo un mal procedimiento, porque después de esa atención empezó a tener constantes sangrados.

Manifestó que al principio no le dio tanta importancia porque pensó que algo eventual, pero el sangrado siguió de forma continua, con coágulos grandes. La paciente señala que cuando se percató de que la situación ya no era normal, fue inmediatamente a buscar atención con la Dra. Konde, pero no la encontraba. Hasta hoy en día no le entregaron los resultados médicos.

Lea más: Unas 600 familias de Caacupé están sin agua y Gobernación ignora pedidos de ayuda

Negligencia médica

Beatriz Colmán mencionó que esto pudo haber sido peor y lamentó la irresponsabilidad de la ginecóloga que no tiene en cuenta como desarrolla su trabajo, arriesgando la salud y la estabilidad de sus pacientes.

La paciente aseguró que buscó varias a veces a la doctora Konde, para consultarle sobre lo que había sucedido y pedirle que la vuelva a revisar, porque algo andaba mal. Sin embargo, no logró contactar con ella en ese momento.

Ante esta situación explicó que en ese entonces, mientras pasaron los días, el sangrado fue más abundante. En su desesperación preguntó por otros doctores, y pudo conseguir la atención de otra profesional del mismo hospital, la Doctora María Paz Díaz Peña, quien le realizó la inspección médica y en los estudios pudo constatar que le cortaron una vena del cuello uterino. Lo que provocaba el intenso sangrado de varios días.

Lea más: Autoridades olvidan a pobladores de Caacupé que claman por el servicio de agua

La doctora Peña refirió que la paciente está en buenas condiciones. Pero de igual manera Beatriz solicitó la orden para hacerse una ecografía y asi corroborar que todo esté bien.

“Luego de enterarme de que me cortaron una vena, fui a reclamarle a la Dra. Konde, y hasta hoy en día ni siquiera me dieron los resultados de mi biopsia. La doctora ignoró mi reclamo, ya no podemos confiar en los profesionales médicos, en manos de quien estamos”, expresó la denunciante.

Por su parte, la Dra. Gloria Konde explicó que este tipo de procedimientos siempre son delicados y complejos. Mencionó que no conoce a la mujer que realiza la denuncia, porque tiene a muchas pacientes y tendría que revisar el historial de todos para ubicarla. Konde reiteró que es un malentendido, porque nunca había recibido quejas de su trabajo.

“De hecho, si es que hay algún inconveniente, se vuelve a atender a las pacientes para guiarlas y ayudarlas”, expresó. Resaltó además que es normal que en este tipo de procedimientos ocurran sangrados. Ahora, si después de una biopsia la paciente tiene un sangrado más grande, se le deriva directamente a urgencias.