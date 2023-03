Estacionamiento tarifado: ciudadanos exigen rescisión de contrato con Parxin

Tras una reunión, vecinos del barrio Las Mercedes de Asunción exigen a la Municipalidad de Asunción la rescisión de contrato con la empresa Parxin para no implementar el estacionamiento tarifado. Señalan que no genera confianza, además no están dadas las condiciones para su aplicación ante la falta de un buen servicio de transporte público. El diputado Hugo Ramírez acompañó a los vecinos y comparte la postura.