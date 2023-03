Caazapeños se quejan por falta de agua potable

Según los usuarios, la incomodidad que genera el mal servicio de la Junta de Saneamiento de la capital departamental ya es insoportable, especialmente para la gente de escasos recursos, porque los pudientes no tienen problema para la instalación de tanque o motores con bomba para conseguir el agua potable. “Los ricos compran agua embotellada para el consumo mientras que los pobres, que son el 95% de los lugareños, deben juntar el líquido en botella para poder consumir”, indicaron.

En ese sentido, uno de los usuarios, René Santacruz, explicó que el servicio de agua potable de la Junta de Saneamiento se corta diariamente a la tarde, “con suerte a las 17:00 volvemos a disponer del líquido y antes de las 22:00 los usuarios deben hacer todas tus necesidades, porque se vuelve a cortar el servicio”, dijo.

Santacruz expresó que el problema del pésimo servicio de agua potable en la capital departamental ya es de larga data. Esta anomalía parece que ya es “normal” para los pobladores, quienes no se animan a reclamar. Los encargados de la Junta de Saneamiento no hacen asamblea, no rinden cuenta a los usuarios y no se sabe qué ocurre con el dinero recaudado mensualmente.

El presidente de la Junta de Saneamiento de Caazapá, Ildefonso Prieto, dijo que el déficit de agua en la capital departamental es una realidad por falta de agua en los pozos y el servicio se corta desde las 13: 00 hasta las 16:00 para recargar el tanque. En la noche se corta desde las 22 hasta las 5:00 , manifestó Prieto.

Explicó que el corte del servicio diario es para recargar el tanque ubicado frente a la Parroquia San Pablo. El funcionario explicó que falta agua porque los usuarios cargan piscinas y pelopinchos, hay mal uso del agua de parte mismo de los pobladores, sostuvo.

En otro momento nuestro entrevistado dijo que actualmente la Junta de Saneamiento cuenta con 14 pozos de agua funcionando y que en invierno el servicio es durante las 24:00.

Finalmente, Prieto dijo que están esperando que pase el verano para llamar a asamblea que se hace cada cinco años. Explicó que si llaman en estos meses de verano y las autoridades nuevas no tienen experiencia, puede empeorar el servicio.