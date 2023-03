Municipalidad de Luque pide eliminar criaderos de mosquitos, pero tiene un vertedero en su patio

Mientras los hospitales de Luque están desbordados por innumerables casos de dengue y chikunguña, la administración municipal del intendente de este distrito, Carlos Echeverría (ANR, cartista), reacciona tibiamente ante el clamor de la ciudadanía que exige más fumigaciones y limpieza profunda en toda la ciudad, ya que abundan los baldíos, vertederos ilegales, derrame de agua servida y otros desmanes que soporta esta gestión.

Por ejemplo, varios vecinos de la compañía Maka’i, que viven alrededor del palacete de la Municipalidad de Luque, manifestaron su preocupación por la inmensa acumulación de basura en el mismo predio de la Comuna, exactamente detrás de la Planta Asfáltica y el corralón. Según testigos, los camiones de la administración de Echeverría depositan diariamente en el lugar ramas secas, neumáticos en desuso, chatarras y otras basuras.

Según datos brindados por nuestras fuentes, en el barrio son innumerables los casos de chikunguña y aseguran que “durante el día es casi imposible permanecer en el patio de las casas por la gran cantidad de mosquitos que sobrevuelan. Además, los caminos que se encuentran en pésimas condiciones, están rodeados de matorrales”, dijeron.

Se destaca que alrededor del predio municipal están instalados escuelas, una universidad, casas comerciales, talleres, fábricas, además de las viviendas particulares.

Deslindó responsabilidad

La directora de Gestión Ambiental de la Comuna, Elena Núñez, deslindó toda competencia al respecto y responsabilizó del basural a sus compañeros Francisco Ojeda, director de Servicios Generales y a Pedro González, director de Aseo Urbano.

“Que le preguntes a Pedro o a Francisco Ojeda, ellos son los que tienen camiones de recolección, yo no cuento con eso. Yo no recojo residuos de ningún tipo, no le corresponde a mi dirección porque yo no tengo parte operativa. Es la confusión de la gente siempre, yo soy una dirección administrativa, no operativa. Cada director es independiente, soy de gestión ambiental, pero ni un director me informa a mí de las acciones de sus direcciones”, dijo Núñez.

Director justificó basural

Por su parte, el director de Aseo Urbano, Pedro González, primero negó que exista un basural en el predio municipal, luego ante la insistencia, reconoció la denuncia, pero justificó el depósito de lo que, según el mismo, “no es basura” y no atenta contra la salud y el medio ambiente.

“Ya terminó ese vertedero. Nosotros teníamos descompuesto el camión compactador como quince días y mientras que reparábamos veníamos y tirábamos ahí, pero eso duraba 24 horas. No es basura eso, son ramas secas y los neumáticos estamos juntando porque la empresa recicladora (…) lleva a Capiatá. No sé, es muy poco, y estamos juntando todo el día, pero el pequeño problema es que la planta recicladora, o sea, la empresa que tiene que venir a llevar no viene en tiempo y forma”, dijo González.

Indicó además que se encuentran limpiando las escuelas, puestos de salud y otros espacios públicos y que “mientras no puedan llevar al centro de compostaje”, deben acumular en el predio municipal. Al ser preguntado sobre la ubicación del centro de “compostaje municipal” dijo que no cuenta con la ubicación, pese a que es su Dirección la encargada de llevar las ramas secas en el sitio.

Dijo que se trata de un terreno baldío y que tal vez consiga la ubicación del lugar en los próximos días.

Insta a limpieza, pero tiene basural

“Necesitamos continuar el combate a los criaderos de mosquitos que transmiten dengue, chikungunya y zika! No olvides descartar el agua acumulada luego de las lluvias o tapar los envases de agua a utilizar. También es importante aplicarse repelentes, tanto adultos como niños”, dice una publicación que la Comuna hizo en su red social Facebook hace un día.

También, en la misma plataforma se observa que días atrás la Municipalidad multó a varios propietarios de baldíos a través de la Dirección de Gestión Ambiental a cargo de la funcionaria Elena Núñez. La multa impuesta a los contribuyentes fue de entre G. 2.046.448 y G. 12.070.090, que será cargada en la cuenta catastral del ciudadano.

“Propietarios de baldíos situados en Primer y Cuarto Barrio e Isla Bogado, fueron multados por la Dirección de Gestión Ambiental, pues los mismos se encuentran en estado de abandono y son utilizados como vertederos clandestinos, lo que acentúa la proliferación de criaderos de mosquitos”, dice la publicación.

El mes pasado, el Mades notificó a la Municipalidad de Luque sobre la Resolución N° 79/20 de fecha 26 de enero de 2023, por la cual se establecen medidas de contingencia ambiental en los municipios en los que se detectaron brotes epidémicos de dengue y chikunguña declarados por la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Precisamente, la Dirección de Gestión Ambiental a cargo de Núñez debe presentar una planificación y cronograma de acciones que la Municipalidad realizará para combatir el contagio de chikunguña, según el Mades.

Reactivación del centro de acopio de reciclaje

Irónicamente, el pasado viernes se llevó a cabo la inauguración del centro de acopio de reciclaje inclusivo “La Esperanza”, que está ubicado al lado del inmenso basural municipal.

El proyecto apoyado por la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad, cuya titular es Elena Núñez, y tiene por objetivo involucrar a 25 recicladores de la ciudad de Luque y buscar “fortalecer la cadena de valor de reciclaje mediante la inclusión económica, social y ambiental a través de la formación de la primera asociación de reciclaje inclusivo del Paraguay”.

“La Municipalidad de Luque, el @mambiente_py, el @PNUDParaguay y Soluciones Ecológicas a través del proyecto #AsunciónSustentable han anunciado la apertura del mismo, en que se trabajará conjuntamente con la Dirección de Gestión Ambiental. La iniciativa contempla las separaciones de materiales desechados en la ciudad como plástico, lata, cartón y papel.

A su vez, la misma ciudadanía podrá acercar a este Centro de Acopio situado en el predio de la sede municipal, los tóners de impresora que deseen descartar, pues se trata de un material tóxico y en el mencionado lugar encontrarán guías y contenedores para que la empresa recicladora encargada pueda retirarlos y darle una disposición final adecuada”, dice la publicación referente a la reactivación del centro de acopio.

Llamó “puercos” a los dueños de casa

En enero de 2020, en plena epidemia de dengue, el intendente Carlos Echeverría asistió a un programa televisivo y dijo que en ese entonces “todo el aparato municipal estaba abocado a limpiar patios ajenos” y recalcó en la ocasión, que ese tipo de trabajo no es función de la municipalidad. Incluso llamó puercos a los dueños de casa.

“Si hoy la municipalidad se concentra en limpiarles a esos puercos sus casas, su patio baldío, deja de trabajar en las plazas, en las calles. Luque tiene montón de plazas, tiene un montón de calles que hay que intervenir”, dijo en 2020.

Corralón de Luque lleno de chatarras

Días antes de la mencionada entrevista televisiva al intendente Carlos Echeverría, en enero también de 2020, fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) intervinieron el corralón municipal tras la denuncia de que en el lugar eran depositados chatarras y neumáticos en desuso, a cielo abierto.

En varias ocasiones el jefe comunal trató de justificar la aglomeración de la basura en pleno patio de la comuna y dijo que las motos y autos que se encontraban entre malezas muy crecidas, fueron incautados en procedimientos realizados por la Policía Nacional, la Fiscalía y la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Esa vez, los funcionarios de la cartera ambiental pidieron los avales de las gestiones realizadas para el retiro, disposición o destrucción de las chatarras, pero la municipalidad no tenía los documentos. La administración de Echeverría aseguró que en reiteradas oportunidades solicitaron al Ministerio Público el traslado o disposición de los rodados en desuso; sin embargo, tampoco existían estos documentos.