Fiscal general fue bastante tibio al responder sobre casos “cajoneados”

En el acto en que asumió el cargo de fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández fue bastante tibio al afirmar que no podía aún opinar de la gestión de su antecesora, también dio una excusa procesal de las investigaciones relevantes que son cajoneadas desde hace años, no aseguró que movería a fiscales de unidades especializadas, entre otras consultas. Aseguró que no habrá una “caza de brujas”.