Pobladores de Cerrito sufren las consecuencias de la sequía y la crecida del río Paraná

El largo periodo de sequía en esta zona del país trae consecuencias muy negativas para los productores agrícolas, tamberos y ganaderos. A esto se suma la crecida del río Paraná y Paraguay. Las aguas arrasaron con el cultivo de mandioca, poroto, batata, maíz, sandía y otros productos de autoconsumo.

La crecida del río, obligó a los productores a sacar a sus animales vacunos de las islas y de los carrizales para mantenerlos con vida y en ese punto tropiezan con otro grave problema, no hay agua en los esteros, tajamares y tampoco en los pozos de agua.

Una productora de tambo de la localidad de Cerrito, Adela Candia, dijo que la situación es desesperante y muy triste en esta zona. “Con la crecida del río sacamos a nuestros animales de los carrizales pero arriba en los piquetes no hay pastos y en los tajamares no hay agua. Lo más triste es que la municipalidad tiene las maquinarias pero ninguno funciona” resaltó.

La mujer indicó que en estos momentos precisan de una pronta solución al tema. “Sería bueno que haya una pronta solución. Que se haga las limpiezas de tajamares y que se cargue con aguas del río en camión cisterna y se llene los tajamares ya que tenemos abundante agua en el río” explicó.

Adela Candia, puntualizó que hace mucho no llueve en la zona y cuyas consecuencias son muy negativas porque ya no hay producción agrícola. ”Todo se fundió y lo peor es que no tenemos ayuda de ningún lado” señaló.

Recordó que el gobernador realizó una reunión con todos los intendentes pero el representante de Cerrito dijo que todo estaba bien, a pesar de la existencia de muchas necesidades.

En nuestra zona están los oleros que ya no pueden trabajar ya que el sitio donde realizan su labor está inundado. y están sin trabajo están sin nada para darle de comer a sus familias y no hay ayuda para ellos no tenemos respuestas de las autoridades” precisó.

Arreglo de maquinarias

Candia solicitó al Gobierno Nacional que se encarguen de arreglar las maquinarias. “Que encuentren una solución, que nos arreglen las maquinarias. Yo creo que la gobernación de Ñeembucú debe que tener dinero”, dijo la mujer.

Desde ABC color intentamos hablar con el intendente de Cerrito, Hugo Ayala ANR-Cartista) pero este no respondió su celular. La redacción, desde su corresponsalía, estamos abiertos a conocer su versión con relación al estado de las maquinarias y al uso de mil litros de combustible que retiró del MAG y que fue confirmado por la oficina regional de Pilar.

Combustible, maíz y forrajera

Semanas atrás el ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Santiago Bertoni, visitó el departamento de Ñeembucú y entregó 16 mil litros de combustible, mil litros para cada municipio, 200 bolsas de 24 kilos de maíz híbrida ,1 kilo para cada productor y forrajeras para todos los comités, como una medida paliativa para enfrentar la sequía.

El combustible fue entregado a todos los intendentes y que, según el reporte de la oficina del MAG distrito de Pilar, algunos ya comenzaron a realizar preparación de suelos y otros a hacer limpieza de tajamares.

El representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Alberto Ruíz, manifestó que están trabajando para apoyar a todos los productores. “Hemos coordinado los trabajos con la Gobernación de Ñeembucú, que se comprometió con la compra de mil caños para la perforación de pozo artesiano y la compras de semilla de avena para dar cobertura a la tierra y realizar la siembra una vez que llegue la lluvia” expresó.