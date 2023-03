Video: acalorada discusión del director de Tránsito de Asunción con multados en Carmelitas

El polémico director de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, alzó a sus redes sociales videos en los que aparece discutiendo con automovilistas que, según asegura, fueron encontrados en estado etílico o estacionados en lugares indebidos durante una intervención de la PMT en la zona del barrio Carmelitas, sede de una conocida galería de locales nocturnos.

En uno de los videos publicados por el propio director se ve al mismo conversando con una señorita a la que Villalba señala de haber intentado ofrecer una coima. La señorita, asegura que simplemente estaba preguntando -no se sabe qué, porque no aparece en el video- y que no estaba haciendo ningún ofrecimiento.

Villalba insiste en que la joven estaría buscando la manera de coimear, algo que -asegura- él no haría. En el video se escucha a Villalba aconsejarla que pague la multa, que corresponde a 7 jornales.

La joven sería una de las conductoras que en el procedimiento fueron encontradas con el vehículo estacionado en la vereda en la zona de los locales nocturnos del barrio Carmelitas.

Villalba discutió acaloradamente con otro joven

El director de Tránsito, conocido por sus altercados con permisionarios del Mercado 4 durante su anterior gestión como director de Mercados, volvió a tener una fuerte discusión con uno de los supuestos ocupantes de vehículos mal estacionados que fueron retenidos en la zona de Carmelitas durante esta madrugada.

En una serie de videos alzados a la red social en Twitter se observa a Villaba discutir acaloradamente con un joven al que acusa de estar ebrio. El joven lo amenaza diciéndole que lo haría echar del cargo, a lo que Villalba responde: “Vos no sos nadie” y “yo soy el que te va a multar ahora, de acá no te vas sin pagar la multa”.

En otro video, el joven le dice que sería echado de su cargo por borracho, a lo que Villalba responde: “Vos sos el borracho”. Ante esto, el joven le responde que él no es quien maneja el vehículo.

Al final, tras haber pagado la multa, Juan Villalba les aconseja que se retiren del lugar, mientras los amigos del joven sacan a este último de la zona a empujones, mientras sigue gritando cosas al director de Tránsito.

