Autoridades ignoran a pobladores de Caacupé que están con chikunguña que claman por el servicio de agua

Hace más de un mes los pobladores de los barrios Santa Ana y Loma Guazú viven un verdadero infierno por la falta de agua, y lo más preocupante es que en la zona hay varias familias que están enfermas soportando la fiebre alta.

Ramón Esquivel, presidente de la Comisión vecinal del barrio Santa Ana, manifestó que la situación de la falta de agua ya es insostenible, porque tienen demasiada gente enferma de chikunguña en las comunidades y no hay con que hidratarse, la gente no tiene como higienizarse, no hay agua para las necesidades básicas. “Ya no sabemos a quien recurrir”, expresó el denunciante.



“Imagínense que hay niños e incluso adultos de la tercera edad que están pasando mal por la fiebre, y además tienen que ir hasta el centro de la ciudad para comprar agua, esto es indignante”, lamentó.

Esquivel explicó que actualmente el agua sale del grifo solo en horas de la madrugada, a las 2:00 o las 3:00 de forma esporádica, y la gente que desee juntar tiene que estar pendiente en esos horarios para lograr tener un poco.

Resaltó que no saben a quien más pedir auxilio porque ya han intentado de todas las formas solicitar ayuda al Gobernador de Cordillera Julio Romero (PLRA) y al intendente de Caacupé, Diego Armando Riveros (PLRA), pero ellos hacen caso omiso a las necesidades de la ciudadania.

El denunciante destacó que los únicos que les han brindado ayuda en los días de desesperación fueron los bomberos voluntarios de Caacupé, que desde el primer día se acercaron con la mejor predisposición a recargarles los bidones y baldes a las familias afectadas.

Ahora, por cuestiones de dinero, los bomberos no pueden llegar a las comunidades con frecuencia, porque no cuentan con un respaldo económico para cubrir el combustible de su móvil.

De momento, los vecinos hacen se reúnen para buscar una solución de forma independiente, porque ya están cansados de no contar con la ayuda de las autoridades. De igual manera seguirán insistiendo para obtener alguna respuesta. “Estamos preparando varias notas para repartir a las autoridades, alguien nos tiene que hacer caso, porque ya no se puede vivir así”, indicó.

Desidia de las autoridades

Esquivel agregó que hace poco la Junta de Saneamiento realizó una asamblea en la cual se había elegido a un nuevo presidente.

Sin embargo, hasta ahora nadie da el nombre del actual presidente, nadie sabe quien es y solo conocen al vice presidente, que es Rolando Argüello, quien tampoco brinda explicaciones sobre la falta de agua.

Al respecto, llamamos al Gobernador Julio Romero, para consultarle sobre los inconvenientes, pero no atendió a nuestras llamadas. Llamamos al intendente Diego Riveros, pero tampoco contestó nuestras llamadas.

Así también tratamos de comunicarnos con el vice presidente de la Junta de Saneamiento, Rolando Argüello, pero su celular está apagado. Estamos abiertos si desean referirse al caso.