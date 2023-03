Ybytymí: cebolleros cierran ruta en reclamo de semilla e insumos

El enero de este año presentaron sus pedidos al MAG, a la Gobernación de Paraguarí y a la Dirección de Extensión Agraria (Deag), pero no recibieron respuesta. Dicha situación les preocupa porque ya es la temporada para sembrar la variedad tempranera de la cebolla, pero no tienen nada y tampoco recursos para invertir en sus fincas, dijo el presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas y Pecuarios de Ybytymí, Alfredo Gamarra Gavilán.

Ante la falta de respuesta decidieron realizar una movilización con cierre simbólico de la ruta por espacio de 15 minutos, explicó.

No es de difícil cumplimiento el reclamo, ya que no se pide condonación de deudas, sino semillas e insumos agrícolas para poder cultivar, dijo Gamarra Gavilán. El año pasado los productores de la “Capital de la cebolla” no recibieron la simiente del MAG y este año la cartera de Estado sigue sin brindar asistencia a los productores, explicó el dirigente de cebolleros.

Los productores quieren saber si van a ser asistidos o no porque deben cultivar en almácigos, que lleva un proceso de 45 días para llegar a la etapa del trasplante. Trabajan de esa manera porque no tienen sistema de riego para poder realizar la siembra directa, explicó.

“Vamos a ir a visitar a la Gobernación y también al MAG para que las autoridades escuchen la necesidad de los productores de las campiñas porque el cultivo de cebolla es el único rubro rentable y que genera ingresos a las familias rurales”, explicó Gamarra Gavilán.

Se sienten desprotegidos y piden la destitución del director de la DEAg, Ing. Gerardo Rojas, y de gerente regional de la DEAg, Ing. Nelson Cáceres, porque debería acompañar a los productores, escuchar las necesidades de los productores y a recorrer las fincas, pero no lo ha hecho hasta ahora, se quejó Gamarra Gavilán.

No piden condonación de deuda solo semillas

Gamarra Gavilán dijo que están analizando el presupuesto para compra de semillas, preparación de suelo y compra de fertilizantes para los 520 productores. De acuerdo al cálculo se prevé una inversión de G. 520 millones que podría cubrir el MAG y G. 247millones la Gobernación de Paraguarí.

“No se les está pidiendo condonación de deuda, sino apoyo para hacer trabajar sus fincas”, insistió el dirigente gremial.

En representación de las mujeres habló Nimia Sosa, quien dijo que en país agroganadero las inversiones del MAG y de otras instituciones deben llegar al campo para que los agricultores no salgan a la ruta a mendigar cerrando rutas.

Agregó que salen a la ruta a manifestarse porque no reciben respuesta de las autoridades. “Tenemos nuestra necesidad, dependemos del Gobierno y necesitamos que nos escuchen. En el campo existen varias necesidades y nos niegan semillas e insumos agrícolas”, expresó la productora.