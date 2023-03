Alexa Torres cuestiona silencio de la Iglesia sobre su caso de acoso sexual

En una carta abierta dirigida al cardenal Adalberto Martínez y publicada en redes sociales por el Consultorio Jurídico Feminista, Alexa Torres aplaudió que el religioso haya pedido la desvinculación del docente Cristian Kriskovich de la Universidad Católica ante una denuncia de acoso sexual, pero cuestionó que la Iglesia no haya tomado una postura similar en torno a la denuncia de acoso que ella hizo contra el sacerdote Silvestre Olmedo.

El cardenal Martínez pidió que Kriskovich sea desvinculado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, debido a que fue denunciado en 2014 por acoso sexual por una de sus alumnas, Belén Whittingslow, quien posteriormente fue denunciada por difamación por el docente y pidió asilo en Uruguay, donde permanece.

“Con mucha alegría seguí sus reacciones con respecto al caso de Belén Whittingslow. Creo que su actitud ha sido la correcta, que rompe con la actitud general de protección corporativa que ha tenido el resto del clero con Kriskovich”, escribió Torres al cardenal en su carta abierta.

Sin embargo, Torres cuestionó que la Iglesia católica no haya tomado una actitud similar cuando ella denunció por acoso sexual al sacerdote Silvestre Olmedo, quien fue condenado por acoso en noviembre de 2021 pero cuya sentencia fue anulada en mayo de 2022.

“En el año 2016, siendo coordinadora de la Pastoral Juvenil recurrí a todas las instancias internas buscando su protección y mis reclamos no fueron escuchados”, escribió Torres.

En su carta, Torres recordó que luego de hacer su denuncia, el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, le dijo que debía prevalecer “la dignidad del sacerdote” y, haciendo referencia al caso en una carta pastoral, dijo que no había que “hacer de una piedrita una montaña”.

“Pasé por dos juicios orales donde le relaté a dos tribunales diferentes lo que Olmedo me había hecho. En ambos juicios orales las pruebas (que incluían testimonios de referentes de la Iglesia que hicieron una investigación pastoral) fueron concluyentes en que el hecho existió y que Olmedo fue el autor”, relató Torres. “Entonces me pregunto, ¿qué más pruebas necesita la Iglesia para apartar a Olmedo del sacerdocio? ¿Por qué siguen permitiendo que dé misa y esté cerca de niñas y mujeres sabiendo lo que me hizo?”, cuestionó.

En agosto de 2022, Torres y sus representantes legales presentaron un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se confirme la sentencia a Olmedo.

“Si de verdad la Iglesia tiene una actitud diferente con relación al acoso, tienen que tomar medidas contra todas las personas que aprovechan su lugar de poder para acosar, sea un laico vinculado a la iglesia o un sacerdote”, instó Torres en su carta al cardenal Martínez. “No hacerlo sigue enviando el mensaje a todas las mujeres y niñas católicas de que su palabra no vale y de que sus vidas no tienen importancia”, remarcó.