Bicisenda en Asunción: chiperas del centro se quejan porque los autos ya no pueden parar en la calzada

Aunque muchos defienden la extensión de bicisendas en Asunción como alternativa para la ciudadanía, comerciantes y conductores hablan de una “mala planificación”, puesto que afecta el tránsito vehicular. Sobre Mariscal Estigarribia, las conocidas chiperas de Palma indicaron que las vías son muy anchas para una calle tan angosta y los clientes que no se bajan del auto para comprar no pueden detenerse en la calzada -lo cual en teoría no está permitod- debido al embotellamiento que se genera.