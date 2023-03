Nacimiento de bebé en el piso: directora del Hospital Nacional pide intervención y auditoría

La directora del Hospital Nacional de Itauguá la Dra. Yolanda González, en comunicación con ABC color, dijo que el tenor del pedido es para que todo quede dilucidado. “Todos somos profesionales, y tenemos que hacernos cargo de nuestras acciones. Yo pedí informe de todo lo sucedido. Hay más de 15 denuncias de mala paxis y no podemos seguir así”, refirió la médica.

“Vi el vídeo y fue espantoso lo que sucedió. Yo me enteré por los medios de comunicación. Vamos a sancionar a todos los responsables, porque esto es maltrato y una falta de empatía. Que caiga el que caiga, yo hace mucho tiempo tengo el ojo en obstetricia. Hice mi tesis sobre maltrato en sala de parto y no hay empatía. Es el famoso eguantá la nde gusto kué (aguantá tu gusto)”, refirió la directora.

Pidió que se haga una intervención y auditoría porque aparentemente hay varias versiones. “Me hablan de que la enfermera no avisó, que corrió de ahí y que dejó solo al médico que atendiera a la paciente. Otros dicen que los médicos no vinieron. Yo no soy la directora de esa área, hay más de 20 jefes de cada área. No puedo ser niñera de nadie, cada uno debe asumir su trabajo”, recalcó.

“La mujer tuvo a su bebé en la puerta de la sala de parto. Supuestamente la enfermera le tomó la presión, y le dijo ‘sentate ahí'. Si rompiste bolsa, lo correcto es que hagan pasar a la sala de parto una vez evaluado el paciente. Actuaron de una manera incorrecta. No hay informe, estarán maquillando todo”, lamentó.

Intervención del Ministerio

De acuerdo a lo señalado por el ministro de Salud Pública, Dionisio Borba, en la mañana de hoy se realizará una intervención en el Hospital Nacional. El trabajo estará a cargo del Director de Hospitales Especializados, que se encuentra a cargo del Dr. Vicente Ruiz, quien se encargará de recabar todos los datos, y recepcionar la información que pueda servir para investigar el hecho.