Siguen las controversias por la bicisenda en Asunción: icónicas chiperas del microcentro se ven afectadas

La Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción está generando muchas controversias en varios puntos del territorio nacional. El proyecto tiene sus defensores debido a la necesidad de vías para el transporte alternativo, ante el pésimo servicio de transporte público.

Sin embargo, se generan muchos cuestionamientos en torno a la planificación. Sobre la calle Mariscal Estigarribia, la bicisenda recientemente instalada ocupa casi la mitad de la angosta vía, por lo cual actualmente ya no se permite la circulación de doble carril.

Esa situación genera varias consecuencias. Por un lado, precisamente en la esquina de Iturbe se encuentran las icónicas chiperas del microcentro de Asunción, por lo cual con frecuencia paran brevemente numerosos conductores que compran uno de los alimentos más típicos del país.

Esta mañana, un equipo de ABC acudió al lugar y presenció el embotellamiento que se genera con rapidez y la manera en que los vehículos se ven obligados a subir parcialmente a la bicisenda para poder circular cuando se detienen los compradores de chipas.

Sin embargo, antes de la calle Iturbe ya se empezó la colocación de los conos que impedirán que los conductores se adelanten o estacionen sobre la bicisenda. “No sé qué va a pasar de nosotros cuando pongan eso, no podemos vender nada”, lamentó Luciana Cubilla, una de las trabajadoras.

La misma contó que desde que se instaló la ancha bicisenda el tránsito se complica y las ventas disminuyeron. “Dependemos de las ventas, no tenemos salario y no sabemos qué va a pasar, no podemos vender nada”, lamentó la comerciante.