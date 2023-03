Gremios de enfermeros del HNI otorgan 24:00 hs al ministro para destituir a directora

En una caldeada asamblea de gremios de enfermería del Hospital Nacional de Itauguá se resolvió dar solo 24:00 al ministro de salud, Julio Borba, y no 48:00 como solicitó para poder dar solución al conflicto generado, tras el lamentable episodio de la mujer que dio a luz en el piso del nosocomio, porque no fue atendida a tiempo.

El titular de la cartera de estado pidió a los gremialistas dos días para poder solucionar el pedido de cambio de la directora, Yolanda González, pero la asamblea solo decidió otorgar 24:00, y de no tener respuesta bloquearán la ruta frente al hospital y del ministerio de salud.

“Le damos tiempo hasta las 09:00 de mañana al señor ministro para dar una respuesta a nuestro pedido, pues de lo contrario vamos a cerrar la ruta acá frente al hospital y otro grupo llegará al ministerio para bloquear los accesos, porque no vamos a retroceder”, expresó uno de los manifestantes, Fidel Fernández.

Dijo, que el problema suscitado con su compañera, Gabriela Yaffar, fue la gota que llenó el vaso, debido a que las relaciones con la directora se venía agravando, y aseguró que los enfermeros son los que dan la cara por el hospital, y que normalmente compran de sus bolsillos insumos para realizar la tarea diaria, como saturómetro, tijeras, gasas y leukoplast.

Gremio permanece en asamblea permanente

Los gremios se mantienen en asamblea permanente, y grupo se encuentra acampado en predio del nosocomio, y tres de dirigentes sindicales se mantienen encadenados por un árbol y no descartan iniciar una huelga de hambre.

Los sindicalistas que se encuentran encadenados son: Bernardo González, Arsenia Escurra y María Mercedes Cantero, los mismos calificaron como aberrante y humillante el trato que recibió la enfermera, Gabriela Yaffar, imputada por la fiscalía.

“La compañera Gabriela fue tratada como una delincuente y exigimos que se les investigue a todos y no solo a ella, porque los médicos son los responsables de atender a los pacientes y acá se quiere echar toda la culpa a una enfermera”, expresó la Secretaria General de Enfermeros del Hospital Nacional, Arsenia Escurra.

Directora pidió auditoria para todo el servicio

Sin embargo, la directora, Yolanda González, pidió al ministro Borba una exhaustiva investigación y una auditoría al servicio de gineco-obstetricia, y aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes, según reza la nota presentada ya el día jueves 16.

“La coordinadora de enfermería, Luz Leguizamón, no me informó nada de lo ocurrido, es más me presentó el informe sin novedad, y esto es muy grave y ya el ministerio está realizando la investigación para castigar a los responsables de este hecho”, expresó la profesional.

Sobre el pedido de los gremios sobre su destitución o renuncia, la doctora calificó de injusta y que se tiene que investigar quienes incurrieron en la omisión de auxilio a la paciente.

Parturienta ratificó su penosa experiencia de vida en el hospital

La parturienta, Rossana Villar (32), y su madre, Pablina Cañete, se ratificaron en todo momento, de que no fue atendida, pese a los reiterados pedidos de auxilio y que además fueron maltratadas por la enfermera.

“Lo único que quiero ahora es que le salven a mi hijo, y no le guardo rencor a la enfermera que no nos hizo caso, pese a que mi mamá le rogó en varios momentos para que me atienda, o que por los menos me den una silla de ruedas o una camilla, que tenían en ese momento”, expresó Villar.

La joven madre ya le puso un nombre a su bebé, Johan Rafael Jiménez Villar, y es su cuarto hijo. “Mi hijo está grave, y me suelen llevar para verle y hablarle, yo pasé muy mal acá, dos días vine y no me dieron la atención adecuada, y mi hijo nació en el piso”, recordó entre lágrimas la mujer.

Por su lado la madre, Pablina Cañete, recordó que tres veces pidió auxilio a la enfermera y que solo le respondían que aguarde, hasta que su hija ya no aguantó, llegó a vomitar y luego se dirigió al sanitario y ahí ya sintió que daba a luz y fue sacada arrastrada y su bebé nació en el piso.