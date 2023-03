Secuestro en Mafucci: Fiscalía presume que autores utilizan secuestro para financiar cultivo de marihuana

Sobre el secuestro exprés de dos personas ocurrido este fin de semana en la colonia Mafucci, departamento de Amambay, la fiscala Reinalda Palacios manifestó que se atribuye la autoría del hecho a un grupo criminal que opera en la zona, y que utiliza esta herramienta para financiar el cultivo de la marihuana.

La agente mencionó que después de la liberación del señor Arnaldo González, se procedió a una inspección del hombre por parte del médico forense, se le hizo contención y se escuchó su manifestación de los hechos.

El personal policial ubicó el lugar donde estuvieron los secuestrados por medio de coordenadas del liberado y se están pidiendo varios informes a las telefonías, así como otros datos que puedan llevar a identificar a las personas que participaron en el hecho.

Entre ocho y diez secuestradores

Según la investigadora, las personas que tomaron como rehén a Arnaldo González serían entre ocho y diez, y al momento del secuestro tenían armas largas y cortas.

Los mismos les salieron al paso a las víctimas desde un costado del camino vecinal y se los llevaron. En un punto liberaron a Fernando con la camioneta, y siguieron con Arnaldo a pie.

Según reportó la agente, los captores pidieron a los familiares del ingeniero agrónomo Fernando Winkler, la suma de US$ 300.000, que luego bajaron a US$ 100.000. Finalmente, tras mucha negociación, “los familiares pidieron una rebaja a US$ 30.000 porque eso fue lo que consiguieron prestando de amigos. Ellos no tenían ese dinero”, indicó la fiscala.

Un familiar acercó el dinero

Luego, coordinaron con los captores el lugar donde entregar el dinero y un familiar cuya identidad se reserva por seguridad acercó la cantidad a un lugar indicado por los secuestradores.

“Meses anteriores había ocurrido un secuestro en este lugar. Fueron aprehendidas dos personas y se presume que sería un remanente de ese grupo que se fortaleció”, explicó la investigadora.

Con las coordenadas que se tienen, los agentes antisecuestros están realizando las tareas investigativas, indicó la fiscala.

Entretanto, se aguardan los informes solicitados a instituciones, como datos de ubicación de celulares, etc.