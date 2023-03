Entregan víveres para escolares con fuerte olor a proselitismo

Los padres de familias habían denunciado públicamente a dos semanas del inicio de clases al intendente municipal Carlos Romero (ANR- Cartista) por no proveer del almuerzo escolar a los niños de la escuela básica N° 267 Gral José Eduvigis Díaz .

Lea más: Unos 200 alumnos quedan sin merienda y almuerzo escolar en General Diaz, Ñeembucú

El intendente manifestó vía nota que el municipio local no podrá cumplir con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por falta de presupuesto, pero que solicitó ayuda a la gobernación de Ñeembucú para extenderle la mano.

Lea más: En Ñeembucú un grupo de padres se oponen a la escolaridad extendida

En ese contexto el gobernador de Ñeembucú, Emmanuel Cuevas (ANR Cartista) preparó una bolsa de kits de víveres e hizo entrega a los padres de familia durante un acto que se realizó en la ciudad de Gral. Díaz coincidentemente con el aniversario de la ciudad.

Varios padres de familia se mostraron molestos por esta situación y se quejaron de la forma en que se hizo la entrega de los alimentos.

Entregan víveres pero en las redes los padres se mostraron indignados

Alegan que el acto fue aprovechado para hacer proselitismo con la entrega de alimentos porque del acto también participó el candidato a gobernador por el Partido Colorado, Víctor Hugo Forneron (ANR- Cartista)

Los padres utilizaron las redes sociales en donde postearon su indignación. “No tienen vergüenza de hacer pasar hambre a los niños, ¿y después otra vez van a venir a pedir votos a sus padres? ¿No tienen vergüenza de robar el futuro de los niños y pedir otra vez que los apoye? señaló un padre molesto por la situación.

Otro padre señaló " Primero no entregan el almuerzo por dos meses (Febrero-Marzo) por eso los alumnos no asisten a clases a tiempo completo, condenan a los niños a la ignorancia. Ahora encima de todo eso vienen a politizar la entrega de almuerzo”, señala otro padre en su posteo.

Entregan víveres y Cuevas niega politización

Por su parte el gobernador de Ñeembucú, Emmanuel Cuevas, negó que se haya politizado la entrega de alimentos “Nosotros fuimos y entregamos los kits a los padres. Yo debo ir como gobernador, yo no soy candidato a nada. Y entiendo que ellos estaban por ahí (por Victor Hugo Fornerón) por los festejos y aniversario de la ciudad. Tampoco puedo prohibir a la gente que asista a actos públicos” manifestó.

Agregó que durante el acto no se refirieron a candidatos ni a elecciones. Emmanuel Cuevas, aclaró que la entrega se hizo para cubrir la necesidad de los alumnos ya que la municipalidad no lo está haciendo. “Nosotros entregamos kits de víveres a las familias de los alumnos que no están recibiendo almuerzo por parte de la municipalidad” expresó.

El ejecutivo departamental reiteró que el candidato a gobernador Víctor Hugo Fornerón, ingresó bajo el tinglado donde se realizaba el acto porque empezó a llover a esa hora. “Víctor y muchas personas ingresaron bajo el tinglado, porque a esa hora empezó a llover” finalizó Cuevas.