Ir al trabajo en bicicleta: Patrullas estacionadas, baldes y agua servida

Aún quedan muchos puntos que corregir para que la experiencia de un ciudadano de acudir en bicicleta a su trabajo sea segura, sana y sin tantos obstáculos. En esta crónica contamos la experiencia de una mañana de una periodista de nuestro diario que llega en bicicleta al trabajo periódicamente. En esta ocasión no mencionaremos todas las ventajas del uso de la bicicleta, sino que mostraremos los puntos a mejorar del trayecto.

La periodista hizo un recorrido desde la ciudad de Fernando de la Mora hasta las oficinas de nuestro diario en el microcentro asunceno.

Como la bicisenda nueva aún no está terminada y no llega a Fernando de la Mora, entonces, la periodista inició su trayecto tomando la avenida Eusebio Ayala. En esta vía no hay bicisenda por lo que el peligro es mayor y se debe sortear la presencia de autos y de ómnibus. Pedaleó hasta llegar hasta la ciclovía Boggiani (hecha hace varios años).

Luego, la ciclista fue por las calles Dr. Benigno Ferreira y Souza hasta que finalmente alcanzó la nueva bicisenda, cuya extensión actualente ya está a la altura de República Argentina.

Sin embargo, recordemos que la misma sigue en construcción y conectará Asunción con Fernando de la Mora y San Lorenzo, además de Luque.

Hasta una patrulla de la Policía Nacional estaba estacionada

A partir de ahí, el camino debe ser más seguro gracias a contar con una vía exclusiva para el ciclista. No obstante, la misma encontró vehículos estacionados sobre la bicisenda que la obligaron a salir de esta y meterse al carril de los automóviles, incluso quedándose en contra mano, para poder continuar camino. Entre los infractores encontró un móvil de la Policía Nacional y un vehículo con chapa diplomática (ver fotos).

Asimismo, en San Alfonso casi Choferes del Chaco hay agua servida desde hace una semana, lo que vuelve insalubre esa parte del trayecto. También se topó con baldes dejados en plena vía. Ya en la zona del exferrocarril, una motocicleta apareció circulando en contramano y optó por tomar la bicisenda, cruzándose con la ciclista.

En la calle Palma hay al menos una decena de bastones caídos o cortados. También se encuentran varios registros sin tapa en los diferentes troncales de la vía peligrando a los ciclistas, lo que es responsabilidad de la Essap.

La periodista finalmente tomó la bicisenda Iturbe (construida hace varios años) y de esta manera llegó al trabajo en Iturbe y Herrera. El trayecto le tomó 45 minutos un día de oficina con tráfico de mañana. La misma utiliza casco protector y su trayecto fue filmado por una cámara especial que se coloca por la bicicleta.

Los primeros 31 kilómetros de bicisendas costarán US$ 800 mil, donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

La periodista explicó que anteriormente utilizaba avenida Eusebio Ayala hasta el Mercado 4 para llegar al trabajo por Azara. El trayecto con buses al lado le tomaba 35 minutos. Ahora tarda 10 minutos más al usar la bicisenda pero aseveró que su ida es mucho más segura.

Por otra parte, comentó que hay gente de grupos ciclistas que desea usar la bicisenda, pero que ahora siente miedo ya que hay mucha oposición de otros grupos, por lo que temen alguna acción violenta hacia quienes usen la vía.