Padres de un colegio privado se manifiestan frente al MEC por la seguridad de sus hijos

Un grupo de padres de una conocida institución se manifestó este lunes frente al MEC para presentar ante las autoridades del Ministerio una nota con la firma de 200 padres pidiendo seguridad para sus hijos, tras el ingreso de alumnos involucrados en un caso de abuso en otro colegio de Lambaré.

Jesús Luces, vocero de los padres, aclaró que “la manifestación no es contra los alumnos que tienen una causa del año pasado” en la otra institución de Lambaré. “Nosotros estamos manifestándonos porque queremos seguridad para nuestros hijos”, aseguró.

“Nosotros no estamos en contra de estos chicos, nosotros no somos jueces ni fiscales para decidir, ni mucho menos. No tenemos acceso a la carpeta fiscal. Solamente queremos seguridad para nuestros hijos y garantías de que estos chicos se aparten del colegio hasta que se demuestre su inocencia”, dijo en comunicación con ABC.

El pedido de estos padres, explicó Jesús Luces, es que los supuestos involucrados “vayan a virtual, o que se los desmatricule. Seguridad para nuestros hijos, ese es el motivo fundamental de esta manifestación. No estamos manifestándonos contra nadie”, reiteró.

Lea más: Investigan caso de abuso sexual a niña de 4 años en colegio privado de Concepción

Cuentan con la comprensión del colegio

El vocero aseguró que “la institución, lógicamente, no puede desmatricularlos por “motu proprio”, destacando en todo momento que la institución recibió la inquietud de los padres. “Armamos una mesa de diálogo, la institución está abierta a que se solucione, o sea que hay muy buena relación”, recalcó.

“Presentamos una nota el día viernes en la institución, presentamos también en el MEC y también presentamos en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para que todos tomen intervención y pueda dilucidarse esto y puedan darnos seguridad a nuestros chicos y garantías”, resaltó el vocero.

Luces aseguró que no se pueden permitir enviar a sus hijos a la institución mientras que “estos chicos estén campantemente por el colegio” habiendo una causa abierta, ya que hay una investigación de abuso sexual en niños.

Aseguró que por este motivo están manifestándose ante el Ministerio pacíficamente pidiendo medidas de seguridad, recalcando que son más de 200 padres los que firmaron la nota que ya fue presentada a los órganos competentes”. Esperan que las autoridades del MEC los reciban para dialogar y solucionar el problema.

Lea más: Reprochó a su hija por confesar a su profesora que fue víctima de abuso sexual