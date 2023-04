Frentistas afirman que no fueron consultados sobre bicisenda en Palma

La bicisenda en Asunción tiene muchos detractores y muchos de ellos son comerciantes y propietarios de edificios. Norma Bazas, dueña de un edificio ubicado sobre calle Palma, esta mañana insistió en el cuestionamiento hacia esta vía alternativa en una zona que ya se encuentra muy complicada.

Cuestionó que los conductores no puedan parar “ni un minuto” en esa calle para comprar de los vendedores de la zona, debido a que la circulación se volvió de un solo carril. “Se tranca todo. No sé qué va a hacer el intendente de Asunción. Le escuché al señor Federico Mora que dijo que no se puede sacar eso”, indicó.

Lea más: Bicisenda: ante reclamo de comerciantes, municipalidad propone dársenas en Palma

La locataria pidió que la bicisenda sea trasladada a otra vía o incluso a otro barrio. “Vienen a matar de nuevo el centro de Asunción. ¿Por qué no se van a otro lado? ¿Por qué no van a Villamorra? ¿Por qué Palma tiene que sufrir, con el poco movimiento que hay”, cuestionó en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

En otro momento, Bazas aseguró que conversó con muchos trabajadores de la zona y le aseguraron que no fueron consultados sobre el proyecto previamente. “La calle es angosta. Que se vayan a otro lado (...) Me duele lo que están haciendo. Calle Palma está muerta”, recalcó.

Lea más: Cambiar tramo de Bicisenda sería solución más difícil y cara, según concejala

Está prohibido estacionar en Palma

Cabe mencionar que se encuentra vigente la prohibición de estacionar sobre la calle Palma, según lo recordó ayer el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora. Asimismo, indicó que pese a que los conductores se quedan constantemente en esa calle, eso no está permitido.

No obstante, acotó que comprende el reclamo de los comerciantes e informó que la Comuna presentará como alternativa la habilitación de dársenas para el ascenso y descenso de personas y de camiones distribuidores para los comercios.