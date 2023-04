Los jóvenes se sienten solos ante ausencia de padres y buscan a Jesús

Félix Coronel, coordinador general de la Pastoral Juvenil de la Pastoral Perpetuo Socorro, explicó que los jóvenes llegan a la Pascua y que la preocupación que más expresan se refiere a la familia. “Se entiende que si no se trabaja no se come, pero lo que ocurre es que los padres debido a ello están muy ausentes y los jóvenes se sienten en soledad”, relató.

“O los padres son muy exigentes o directamente están ausentes y esa soledad que se genera es lo que de alguna u otra forma vienen a aplacar aquí en la Pascua”, agregó el coordinador. Allí asistieron más de 100 participantes.

La Pascua Joven también se desarrolla en el Oratorio San Luis. Ever Silguero y Kevin Fleitas, coordinadores, comentaron que ayer fue una jornada de reflexión y que las actividades siguen hoy con el Sábado de Gloria. Unos 170 jóvenes participaron en este lugar desde las comunidades del Monseñor Lasagna, Varadero, Sajonia, Barrio Obrero y Tacumbú. Comentaron que lo que más les sorprendió es que la mayor parte de los jóvenes se animaron a confesarse con los sacerdotes que acudieron.

Pascua Niños

Los niños también disfrutaron de la Pascua Niños desarrollada en el Colegio Monseñor Lasagna. “Volvimos a hacer después de mucho y no pensé que iban a venir tantos niños, se multiplicaron. Ahora son 70. Hicimos una catequesis dinámica y divertida”, expresó Emannuel Zunil, líder.