Incoop: Jorge Bogarín dirigiría una “precooperativa”, pese a que hace figurar entidad como cooperativa

La “Coopax” figura en sus redes sociales como “cooperativa de auxiliares de justicia”, a pesar de que en los registros oficiales solamente representa una precooperativa, según indicó el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pedro Loblein.

Incluso, mencionó que deben reconocer primeramente la Coopax como cooperativa para que esté bajo control de la Incoop.

“Todavía, hasta que nosotros no reconozcamos eso, no se le puede llamar cooperativa y, como dice la Ley 438, se rige por el Código Civil. Todavía no está bajo nuestro control”, declaró.

Remitirían caso a asesoría jurídica de Incoop

Loblein agregó que lo que corresponde es que dicha entidad haga constar en sus redes y otros medios de publicidad que se trata de una precooperativa y no de una cooperativa.

En ese sentido, indicó que la asesoría jurídica de la Incoop tendrá que notificar a la Coopax para que modifique su denominación. “Si surge ese tipo de publicaciones, pasa a asesoría y se le notifica que no pueden funcionar como cooperativa; deben llevar la denominación precooperativa”, afirmó.

Jorge Bogarín Alfonso, designado como significativamente corrupto por los Estados Unidos, sería parte del directorio de la Coopax.

Incluso, una foto del miembro del Consejo de la Magistratura (CM) junto a un grupo de personas figuraba en la cuenta de Facebook de la entidad financiera. Esta fue eliminada este martes, durante la entrevista con Loblein en ABC Cardinal.