Capiateños denuncian regulada de transporte interno

Los pasajeros denunciaron que deben levantarse de madrugada para alcanzar los colectivos que pasan cerca de sus casas. Mencionaron que muchas veces deben correr tras los colectivos para intentar subir a los medios de transporte, ya que si pierden el viaje deben esperar entre tres a cuatro horas para volver a subir a otro colectivo. Lamentaron tener que soportar la indiferencia de los empresarios por ser usuarios de un humilde barrio.

Una de las usuarias, Juliana Centurión, dijo que en una oportunidad corriendo detrás de uno de los colectivos perdió su abrigo. Mencionó además, que incluso deben realizar a las apuradas sus gestiones para no volver tarde a sus casas. Manifestó que no pueden continuar con el pésimo servicio, porque las personas trabajan, deben ir a sus estudios, y que una empresa que no se compromete les trae atraso.

“Hay que salir a correr detrás de los colectivos. Una vez casi me tiraron porque manejan a las apuradas. Para comprar nuestras cosas nos vamos al mercado de San Lorenzo para surtir nuestras necesidades. Imagínate que ir hasta San Lorenzo lleva su tiempo a eso debemos sumar las 3 a 4 horas que debemos esperar para volver a nuestras casas. Además de que constantemente nuestras vidas corre peligro porque andan rápido”, reclamó Juliana.

Durante la manifestación estuvo presente la Policía Nacional de la jurisdicción, que pidió liberar el paso a los automovilistas, pero los respondieron que mientras no se presentaban los responsables de la empresa no saldrían de la calle. Ante la amenaza de continuar cerrando el paso llegó al lugar el representante de las líneas internas del departamento Central, Cesar Sotelo, quien intentó calmar los ánimos.

Cesar Sotelo, se presentó, y se comprometió a regularizar el servicio que presta la empresa. “Vamos a regularizar la frecuencia en un intervalo de 15 minutos entre cada colectivo. Y si no cumplen vamos a poner mano dura. Se va a unificar el servicio. Ellos estaban teniendo problema, porque muchos de los colectivos que tienen están descompuestos”, expuso Sotelo.