Chile impulsó el mejoramiento de la calidad de la carne paraguaya

El resultado de las evaluaciones de tipificación de la carne bovina de exportación durante los primeros tres meses de este año, en once frigoríficos de exportación, es que en promedio, el 60% del volumen de carne corresponde a calidades superiores al premium, según se desprende del informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En un promedio, resulta que el 46% del volumen faenado en los tres meses de este año correspondió a la calidad superior, mientras que el 14% al tipo premium; ambos, al ser sumados, da un 60%; así también, en promedio, el 18% del volumen total resultó como carne standar y 20% en calidad general, mientras que el tipo manufactura fue el 2% del total.

Estos resultados están relacionados si los miramos, desde la perspectiva de 202 años, y los vinculamos con los mercados de exportación, veremos que antes del 2008 Paraguay exportaba el 70% de su carne a Rusia, mercado que compra volumen y que ahora solo capta un 8% de nuestros envíos; mientras que Chile, hace cerca de 20 años, adquiriía menos del 12% y ahora lleva el 42% de nuestra exportación de carne bovina.

Lea más: Destacan el itinerario de calidad transitado por la carne paraguaya

Al respecto, el director general de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Anima del Senacsa, Dr. Julio Barrios, explicó que Paraguay mantiene la tendencia al mejoramiento de la calidad de la carne, impulsado por las exigencias de los mercados, de animales de mejor genética y mejor terminados, de entre 18 y 24 meses. Dijo que la evaluación de la tipificación abarca al ganado de unos 100.000 productores.

Por su parte, el titular del Senacsa, Dr. José Carlos Martin, confirmó que fue gracias al mercado de Chile que Paraguay impulsó el mejoramiento de la calidad de la carne.

“Definitivamente fue así, la ganadería paraguaya se acomodó a lo que el mercado y consumidor chileno quiere. Se dio una especie de simbiosis, con el intercambio de conocimientos por las constantes auditorías chilenas al Senacsa y a las industrias, para obtener el sello de Servicio Ganadero de Chile, eso ayudó mucho”, afirmó.

Agregó que por eso, son muy importantes las auditorías público-privadas de los mercados a nuestra producción, industria y servicio sanitario.

“Las auditorías no solo dan legitimidad al proceso, sino que nos mantienen en la disciplina de mejora continua y, definitivamente, forman parte del círculo virtuoso entre la Rural, la Cámara de la Carne y el Senacsa.

Lea más: Taiwán se ubicó como segundo mercado más importante de carne bovina y porcina

Admitió que aún queda mucho trabajo, por ejemplo, lograr la identificación del ganado que permitirá dar el salto disruptivo en el sector, cuyo proyecto de ley inició días atrás los trámites en Diputados.

Rusia compra ahora solo el 8% de nuestras exportaciones

La exportación de carne bovina durante el primer trimestre fue de 71.621 toneladas. Primer comprador, Chile con 30.130 toneladas por US$ 148 millones, 42% del total. Segundo, Taiwán, con 7.314 toneladas por US$ 35 millones. Tercero, Brasil, con 10% de la torta, importó 6.551 toneladas por 36,4 US$ millones. Cuarto, Rusia, 6.443 toneladas por US$ 22 millones, 8%.ey inició días atrás en Diputados.