Hospital de Villarrica sin medicamentos ni insumos

El Hospital Regional de Villarrica es de referencia en el departamento del Guairá a diario se encuentra abarrotado de pacientes que se quejan de la lentitud en la atención por el personal médico. Esperar hasta más de cuatro horas para ser atendidos, indicaron.

A los reclamos también se suma la falta constante de medicamentos e insumos básicos, como sueros, guantes y jeringas, que deben comprar de farmacias privadas para poder ser auxiliados.

“No se atiende rápido, parece que hay un solo doctor y hay mucha gente enferma que espera durante horas para ser atendida. Mucha gente llega con dolor de cabeza, fiebre y otros síntomas de chikunguña. Nosotros llegamos con mi mamá por los mismos síntomas a las 06:00 y recién después de las 09:00 nos atendieron”, relató Toribio Simonelli.

“Medicamentos también tuvimos que comprar de afuera, dos ampollas para la fiebre y analgésicos, después sueros y jeringas. Además de la tardía atención tenemos que comprar todo nosotros”, lamentó Simonelli.

Por otro lado, Gilda Villalba, dijo que también tuvo que comprar jeringas, suero, hasta volutrol para el termómetro, así como analgésicos para que los médicos de Urgencias puedan atender a su hija menor que se encontraba con fiebre, dolor de cabeza y cuerpo.

“Los remedios compré todo también. Cuando le vuelvan a meter a Urgencias me van a mandar a comprar ampollas de medicamentos y en un rato ya tengo que gastar 150.000 o 200.000, o sea, si no compraba los medicamentos no iban a poder atender a mi hija”, expresó Villalba.

“La gente generaliza”, dice director del hospital

El director del Hospital Regional de Villarrica, Dr. Cristian Matto, minimizó la situación de la falta de medicamentos e insumos en el nosocomio. Reconoció que la tardía atención a los pacientes se debe a la alta demanda de servicios por los usuarios que concurren a causa de síntomas de arbovirosis, que incluso afecta al personal médico.

“La gente a veces generaliza. Cuando falta un medicamento o insumo ya dicen que no hay nada en el hospital. Están todos invitados a pasar por la farmacia y ver lo cargado de medicamentos que tenemos. El otro día nos quedamos sin suero debido a la gran demanda que estamos teniendo, hay una suerte de explosión de casos de pacientes que acuden al hospital con casos febriles. Vienen de la ciudad, del casco urbano y de la periferia, así también de los distritos cercanos”, dijo el Dr. Matto.

También señaló que diariamente en el servicio de Urgencias atienen a poco más de 350 personas y otras 900 en los diferentes consultorios.

“Esto menciono para que puedan tener en cuenta la magnitud de pacientes que maneja el Hospital Regional. El 50 por ciento de los pacientes que pasan por consultorio son nuevamente transferidos a Urgencias para que se les pueda aplicar los medicamentos y el cien por ciento de los que acuden por cuadros febriles requieren de hidratación. O sea, tenemos una muy alta demanda de suero”, explicó el director del hospital.

“Urgencias aún no está rebasada”, asegura director

El director del hospital regional, Dr. Cristian Matto, indicó que el servicio de Urgencias, pese a la gran demanda de pacientes, aún no está rebasada, pero que sí se encuentra al límite.

“Aún no se ve rebasada, todavía tenemos capacidad resolutiva y podemos decir que no estamos rebasados, pero sí al límite Hay momentos en los que llegás a la Urgencias y encontras fácilmente a 70 personas ahí adentro, entre los que están en las camillas, en los sillones de hidratación, en los bancos y en cualquier lugar donde podamos colocar a un paciente para dar respuesta lo más inmediata posible. En internación por suerte no tenemos muchos pacientes graves; según el último corte tenemos cinco en clínica médica, nueve en maternidad, un en neonato, dos en urgencias y uno más en UTI. Aparte, IPS tiene diez y los privados en total cinco″, detalló el Dr. Cristian Matto.