Operadoras coloradas reclaman a Yacyretá pago por servicios realizados

Mirian Rojas señaló que se llegó a esta instancia después de agotar todos los medios de diálogos en los diferentes sectores de la EBY en Ayolas. El principal inconveniente es la lentitud en el avance de los expedientes para que llegue al sector de tesorería y se elaboren los cheques para avanzar con los pagos.

Mencionó que son empresas que realizan servicios de transporte automotor, limpieza de áreas verdes y de instalaciones educativas mediante contratos de Órdenes de Compra (OC) de la EBY.

“Esta situación se viene arrastrando desde enero del 2023. Ahora se acercan las elecciones, no queremos mezclar política porque eso no está bien, pero la mayoría de los que estamos acá somos cabezas de barrios, y el 30 de abril tenemos que salir a juntar votos. Hemos hablado mucho, no se puede seguir esperando más. Nosotros avisamos que hoy íbamos a salir a manifestarnos para hacer nuestros reclamos”, dijo Rojas.

Con o sin votos igual íbamos a salir porque ya es mucho esperar casi cuatro meses para poder cobrar por nuestro trabajo. Detrás nuestro hay familias que tienen sus necesidades y ya no aguanta esta situación. Por ese motivo vamos a permanecer con la medida de fuerza hasta cobrar”, agregó.

Representantes de la EBY Juan Roberto Espíndola y Líder Verón se reunieron con los manifestantes y le explicaron que se está trabajando para agilizar las certificaciones de los servicios realizados por los prestadores de servicios. En el transcurso de la presente semana y la próxima se estarían regularizando los pagos atrasados.

Después de escuchar las explicaciones recibidas, los manifestantes decidieron levantar temporalmente la medida de fuerza y esperar que cumpla con los pagos a la brevedad.