Baja la exportación de trigo

Las exportaciones de trigo zafra 2022, que iniciaron en octubre de 2022 y se espera que concluyan en setiembre de este año, cuando comience la nueva zafra, continuaron prácticamente paradas hasta el mes pasado, ya que fueron exportadas 89.220 toneladas, es decir, 58.245 toneladas menos respecto a las 147.464 toneladas embarcadas en el mismo periodo del 2021.

US$ 13,8 millones menos

La licenciada Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, explicó que “el escaso volumen exportado se tradujo en un menor ingreso de divisas. De acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), de enero a marzo de 2023 dejaron de ingresar US$ 13,8 millones, considerando que se generaron US$ 10,7 millones, mientras que en el primer trimestre de 2022 los valores llegaron a US$ 24,5 millones”.