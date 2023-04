Asunción: ni tinta tienen en el Juzgado de Faltas Municipal

Ciudadanos asuncenos llegaron hasta el Juzgado de Faltas Municipal ubicado en el bloque C de la Municipalidad de Asunción y se encontraron con que no podrían hacer sus trámites debido a la falta de insumos. El problema persiste desde hace días y autoridades no dan respuesta a los reclamos.