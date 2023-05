Divisas de la carne caen 12% aunque volumen exportado es similar al 2022

Durante el primer cuatrimestre, Taiwán importó 11.157 toneladas de carne bovina paraguaya, por US$ 53,4 millones, con lo que dicho mercado se afianza cada vez más como segundo más importante para la carne paraguaya, así en divisas como en volumen, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

De igual manera, también ya está muy cerca de ser el primer comprador de carne porcina paraguaya, con el 40% de las exportaciones de este rubro, solo superado por Uruguay, que con 48% representa el principal destino hasta abril.

Pero el principal mercado de la carne sigue siendo desde hace mucho y por gran diferencia Chile, con unas 41.111 toneladas por US$ 203,9 millones, el 46% del total exportado por nuestro país en el lapso señalado, seguido de Taiwán, que compra más del 12%.

El tercer mercado de la carne sigue siendo Brasil, con US$ 47,5 millones de divisas por 8.454 toneladas importadas. Rusia se mantiene como cuarto comprador de la carne bovina paraguaya, con US$ 29,9 millones de divisas, por unas 8.515 toneladas compradas. El quinto destino de la carne paraguaya es Proveeduría Marítima (China), con 4.496 toneladas por US$ 18,4 millones.

En cuanto a las menudencias, el primer comprador es Rusia, con 3.240 toneladas por US$ 6,2 millones de toneladas. El segundo mercado de exportación de las menudencias bovinas es Proveeduría Marítima, con 1.814 toneladas por US$ 3,6 millones. A su vez, Taiwán es el tercer destino de las menudencias bovinas, con 1.288 toneladas por US$ 2,9 millones.

En forma general, las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como todos los productos y subproductos de origen animal, durante enero hasta el cierre de este año, totalizaron 183.833 toneladas, por valor de unos US$ 586,5 millones, que representan un aumento del 4,31% en volumen, pero una disminución en el ingreso de divisas del 9%, con relación al mismo periodo del año pasado.

En otro orden, en la última vacunación antiaftosa fueron inmunizados 13.404.186 ejemplares bovinos, de 134.576 propietarios, reflejando una leve disminución respecto al 2022.