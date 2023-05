IPS: ¿cuáles son las especialidades más difíciles de conseguir?

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) que residen en ciudades alejadas de la capital del país no cuentan con diversas especialidades médicas en los establecimientos del ente. Según las denuncias, el déficit de médicos especialistas desencadena patologías que con el tiempo son difíciles de controlar y causan hasta la muerte del paciente.

Lea más: Pacientes con enfermedades raras piden una mejor atención a sus dolencias

“Conseguí turno para el especialista de cadera después de meses de espera y no me quedó de otra que venir desde Caaguazú para consultar porque solo acá (Hospital Ingavi) atiende el especialista. No puede ser que paguemos mensualmente por un mal servicio”, lamentó María Cristaldo.

A diario, cientos son los aportantes del seguro social que se ven obligados a viajar kilómetros de distancia por la falta de especialistas en el interior del país. Los pacientes crónicos que realizan sus tratamientos también se encuentran con este problema, ya que ni siquiera en las cabeceras departamentales como Encarnación o Ciudad del Este, el IPS dispone de atención complejizada.

Lea también: Pacientes con lupus, abandonados por Salud Pública y también por IPS

Santiago García, responsable de la Dirección de Área Interior del IPS, reconoció a ABC que hay clínicas de la institución en el interior del país donde no se tiene la atención a diversas especialidades médicas.

“Hay lugares donde faltan especialistas. Es difícil conseguir por ejemplo atención en neurología, endocrinología y neurocirugía. Reumatología, oftalmología y otorrino tampoco es fácil. Son especialidades muy difíciles de conseguir”, dijo.

Médicos especialistas están concentrados en Asunción

García reconoció que la mayoría de los médicos especialistas están concentrados en Asunción. No obstante se excusó diciendo que hay especialistas que ni siquiera trabajan en hospitales públicos porque ganan mejor en un sanatorio privado.

Lea más: Quejas por falta de medicamentos y ambulancia en el Hospital del IPS de Caacupé

“Especialistas en reumatología y endocrinología, por ejemplo, es muy difícil de conseguir. Son los especialistas que más nos hacen falta en el IPS. Hay otras especialidades que procuramos tener y cuando conseguimos le mezquinamos mucho”, refirió.