Según directora de derechos humanos del Indi, indígenas frente al TSJE se manifestaron engañados y bajo amenazas

La directora de derechos humanos del Indi, Judith Rolón, relató cómo desde el jueves pasado monitoreaban constantemente la zona del TSJE, considerando incluso que el sábado, el comisario de la novena tuvo que sacarla con 50 agentes policiales porque habían manifestantes no indígenas que no permitían que conversaran con los indígenas. “Entonces, apenas nos acercábamos venía la turba para sacarnos del lugar”, comentó.

Dijo que la intervención la hicieron debido a las múltiples denuncias de explotación sexual y alcoholismo que había en la zona. Acordaron con la Policía Nacional que ningún indígena sea detenido y lograron rescatar más de 300 indígenas, que fueron llevados al Indi, y en el transcurso de la mañana totalizaron 580 personas las provenientes desde el TJSE. Afirmó que las 580 personas ya están volviendo a sus comunidades trasladados en 12 camiones.

“Se realizó el despeje de Eusebio Ayala, pedimos como Indi para entrar a hablar con los indígenas. Fue muy caldeada la reunión. Pero también había mensajes y desinformación a las comunidades indígenas sobre lo que rige la ley del estatuto agrario, que se había dejado de lado y que había otro proyecto que lo iba a reemplazar, lo cual no sabemos de donde salió eso. Costó mucho hacerles entender que eso no fue así”, agregó.

Identificaron siete comunidades indígenas de los diferentes grupos que querían salir pero no les dejaban. Aseguró que prácticamente les extrajeron en grupos de 4 o 5 para que los líderes de la manifestación no les retengan. “Había una fuerte amenaza a los líderes indígenas para que no salgan de la manifestación”, acotó.

Sobre las denuncias de supuestos extravíos y desapariciones de indígenas niños y adolescentes, confirmó que todos volvieron con sus padres.