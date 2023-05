Padres y alumnos toman un colegio en Capiatá y el MEC interviene

El Colegio Nacional San Agustín amaneció con los portones cerrados por un grupo de padres y estudiantes. El director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, Juan Manuel Arce, destacó que es al menos la tercera vez que se registra este incidente en la misma institución educativa ubicada en Capiatá.

Según explicó, los manifestantes exigen que el docente Roberto Carlos Agüero vuelva a ser nombrado encargado de despacho de la institución. Según detalló el asesor jurídico, dicho maestro no es ganador de ningún concurso y fue designado para ese cargo en el 2010.

Por 10 años, se desempeñó como encargado de despacho, hasta que en el 2021 se registró un problema judicial y, por protocolo, el MEC dispuso que sea apartado. La actual encargada de despacho es Nancy Ovelar, pero Agüero sigue buscando volver.

“Está reclamando un derecho que él no tiene. Hay dos grupos, uno que quiere que vuelva y otro que no quiere. El MEC no puede nombrarle porque tiene sumario administrativo en curso, tenemos un obstáculo legal para designarle”, enfatizo.

Según detalló Arce, el docente tiene sumario por incumplimiento a las disposiciones de la autoridad y también denuncia por usurpación de funciones públicas, puesto que en su momento se negó a ocupar el cargo que se le designó en la Supervisión del MEC, una vez que solucionó su primer problema legal.

Toma de colegio en Capiatá: supervisora deberá garantizar las clases

Por otra parte, el asesor jurídico del MEC señaló que ya se brindó instrucciones a la supervisora pedagógica, Ana Lesmo, para que movilice todos los mecanismos para garantizar el desarrollo de clases.

“Debe ir a la Codeni, a hacer la denuncia a la Comisaria y, si fuese necesario, a la Fiscalía también. La supervisión educativa debe garantizar la apertura de los portones y que se desarrollen las clases”, enfatizó.

Sobre otros diálogos previos para evitar esta nueva toma, aseguró que ya varios representantes del Ministerio de Educación se trasladaron hasta el colegio para charlar con ellos y así lograr que se levante una de las tomas anteriores. Sin embargo, siguen realizando la medida de fuerza.

“Lo que tienen que entender los padres y el señor Roberto Carlos Agüero es que, no porque tomen el colegio el MEC le va a designar encargado de despacho, el MEC tiene que evaluar la situación de la persona y él tiene un sumario y una denuncia por usurpación de funciones públicas”, finalizó.