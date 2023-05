Esclerosis Múltiple: tratamiento a tiempo es fundamental para calidad de vida del paciente

Desde el año 2009 se recuerda cada 30 de mayo el Día mundial de la Esclerosis Múltiple, una de las enfermedades más comunes del sistema nervioso central, que es provocada por un daño en la mielina, un material graso que aísla los nervios y que afecta a la forma en que estos conducen los impulsos eléctricos hacia y desde el cerebro.

La Esclerosis Múltiple tiene la particularidad de afectar, en la mayoría de los casos, a personas jóvenes, de entre 20 y los 40 años y de ser de dos a tres veces más habitual en las mujeres que en los hombres. Otra particularidad, es que tiene mayor incidencia en el hemisferio norte y en los climas fríos.

A nivel mundial se estima que más de 2,8 millones de personas, están diagnosticadas con Esclerosis Múltiple, mientras que en nuestro país, el último dato al respecto de ella es un censo que calculó que unas 700 personas estaban en tratamiento, lo que no significa que no haya más pacientes que no se traten.

Lea más: La esclerosis múltiple en Paraguay

Esclerosis Múltiple: hay tratamiento y calidad de vida

La doctora Verónica Fleitas, del departamento de Neurología del IPS Ingavi, recuerda que además de ser una enfermedad autoinmune y crónica, la Esclerosis Múltiple es una enfermedad tratable. “Hoy en día cuenta con más de 15 tratamientos aprobados y disponibles y que tienen un perfil de eficacia muy alto”, aseguró.

“Encarar la Esclerosis Múltiple hoy en día no es lo mismo que hacerlo hace cinco o diez años”, señaló la profesional, al tiempo de señalar que la mayoría de estos tratamientos están disponibles en nuestro país.

Lo más importante de esta enfermedad es que aparece en el momento de máxima producción del ser humano, asegura la doctora, “y si uno no se diagnostica y se trata a tiempo, la pérdida de tiempo es clave”.

Tratarse a tiempo, asegura la especialista, “asegura que el paciente viva, inclusive, sin secuelas”. “Mis pacientes corren maratones, lo importante acá es tratase a tiempo”, refuerza la doctora Fleitas. “Mientras más específico sea el tratamiento, uno se asegura de frenar la enfermedad a tiempo”, aseguró.

Lea más: Visibilizar la esclerosis múltiple

Esclerosis Múltiple: ¿cuáles son los síntomas?

La doctora Fleitas señala, en cuanto a los síntomas, que es siempre importante ver el contexto del paciente. “No es lo mismo una persona de 50 años, con hipertensión y diabetes, que deje de mover una parte de su cuerpo, que una chica de 22 años, sin enfermedades de base, que deje de moverse”, destacó.

Los síntomas más frecuentes son los trastornos de la movilidad, de uno o varios miembros, también puede darse de medio cuerpo, es decir, brazos y piernas de un lado. También puede darse en medio cuerpo para abajo o para arriba.

Otros síntomas pueden ser la pérdida de la sensibilidad en una parte del cuerpo o el hormigueo o la pérdida del equilibrio.

Además, puede manifestarse como trastornos visuales y hasta en el manejo de los esfínteres, entre muchos otros síntomas que pueden orientar al paciente a acudir a un médico neurólogo.

Lea más: Semana de la esclerosis múltiple, con charlas y caminata, en Clínicas

¿Cómo se diagnostica la Esclerosis Múltiple?

La doctora señaló que la principal herramienta del médico neurólogo para el diagnóstico es la resonancia magnética, además de la historia clínica y el examen físico del paciente.

La resonancia magnética, explica la doctora, permite al médico visualizar si existen las lesiones típicas que ocasiona la enfermedad en el sistema nervioso central.

¿Qué hacer si tengo un paciente con EM en casa?

Para la doctora Fleitas, el principal papel de la familia es el del soporte emocional. “El paciente entra en el circuito del duelo, que pasa por la negación, el enojo, la tristeza y finalmente la aceptación. Ese periodo de duelo es relativo en su duración y el papel del soporte emocional es fundamental”.

La especialista recomienda que no se trate al paciente como alguien que no puede hacer cosas. “Si tu paciente tiene el diagnóstico y está tratado, dejale que viva su vida normal dentro de lo que puede. Apoyo emocional es estar ahí y no hostigar, ni victimizar al paciente”, señaló.

La doctora Fleitas y sus compañeros hicieron una campaña de “no al pobrecito” en la sala de espera de su servicio, ante la tendencia que tiene la gente de tratar al paciente con lástima, lo que no ayuda a la superación de la primera etapa de la enfermedad.

Lea más: Un nuevo estudio explica cómo un virus común puede causar esclerosis múltiple