Veredas y calles, ¿a quiénes pertenecen?

Por lo general el contribuyente no tiene claro si la vereda “le pertenece” o está a cargo del municipio, e incluso se creen dueños hasta de la calle frente al domicilio. La falta de conocimiento hace que, muchas veces, el ciudadano se tome atribuciones que no corresponden o, incluso, que no sepa cómo defender ese lugar.