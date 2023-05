DNCP sobre frenar contrataciones: “Hay que entrar a hacer un análisis muy fino”

Desde el Gobierno que asumirá este año denunciaron supuesta repartija de contrataciones públicas. Al respecto, el director Pablo Seitz indicó que todos los llamados que sean sospechosos seguirán siendo investigados hasta que culmine el Gobierno.

“En materia de Contrataciones Públicas, el 100% del sistema está funcionando, incluyendo todos los mecanismos de control”, garantizó en contacto con ABC Cardinal.

En otro momento, indicó que el equipo de transición debería coordinar y analizar para tomar las decisiones políticas y administrativas válidas, considerando cada llamado y las necesidades de las instituciones públicas.

Seitz señaló que él clasificaría las licitaciones en dos tipos, los que no tienen indicios de irregularidades y los que sí pueden resultar sospechosos. En ese sentido, consideró que los del primer grupo pueden ser llevados a la mesa de debate del equipo de transición para analizar si son válidos o no los llamados.

Mientras tanto, al grupo de llamados que tienen indicios de presuntas irregularidades deben ser tomadas como “cualquier tipo de contrato”, consideró el director de la DNCP. “A esos los trataría como cualquier caso con potencial irregularidad y lo suspendería si se diera. En esas situaciones aplicaríamos la ley”, prometió.

Sobre el pedido específico de frenar contrataciones, como pide Santiago Peña, indicó que debe entrar en análisis porque hay varios llamados que no pueden postergarse. “No se trata de catalogar de regulares o irregulares, sino de convenientes o no convenientes (...). Sobre los procesos que pueden pararse o no pararse, hay que entrar a hacer un análisis más fino”, señaló.

“Lo importante sería que el equipo de transición –sería mejor que no haga falta–, pero si quiere hacerse el análisis, lo importante sería que se hagan filtros, por rubros, llamados, que se pueda citar a la contratante para ver por qué se hacen esos llamados”, agregó en otro momento.

“Si se piensa en modificar, frenar, esperar algún tipo de decisión o algo referente al ritmo de las contrataciones públicas, en razón a estar en un momento de transición, esa decisión tiene que venir de los equipos de transición y en base a una decisión político-administrativa”, sentenció.

Ya hay 3.000 contrataciones este año

Por otra parte, Seitz informó que actualmente hay menos de 3.000 contrataciones implementadas o por implementarse, en lo que va del año. Detalló que el número general de cada periodo anual es de 10.000 y es lo que está proyectado en este 2023.

“Tenemos números precisos sobre la cantidad de procesos pensados para este año y la cantidad de procesos ya implementados hasta el viernes. Se puede comparar con cada periodo”, señaló sobre la trazabilidad y el control que se puede realizar.

Seitz contó que se reunió con Mario Abdo Benítez para conversar sobre este tema. “Le expliqué el comportamiento de los grandes números de Contrataciones, se comparó con otros años regulares y años de transición, para verificar que no exista realmente un aceleramiento en la cantidad ni el monto”, añadió.

Decisiones conjuntas en el equipo de transición

“Lo interesante sería que el equipo de transición establezca filtros, montos, rubros, un proceso de citar a la entidad contratante para explicar por qué está haciendo ese proceso”, añadió en otro momento el titular de la dirección de Contrataciones.

Finalmente, consideró que se debería crear un proyecto de ley en el próximo periodo legislativo que regule los procesos de transición en general.

“(Se necesita) un mejor diseño en materia de transición, no solo contrataciones, sino todo el sistema requiere reglas claras, en el tema de ingreso, movimientos de personal en el cargo..., decisiones administrativas, presupuestarias y también de leyes. Todo eso debe ser plasmado en una ley muy objetiva que se estudie en un momento sin transiciones en el Congreso”, planteó.