Optimismo en el agro tras pronóstico de “El Niño”

En octubre de este año, en la primavera, se estaría despertando “El Niño”, que por el momento sigue durmiendo durante este otoño y lo seguiría haciendo en invierno, según pronosticó el experto en climatología, Ing. Eduardo Sierra, asesor de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Detalló que a partir de octubre ocurrirían lluvias en importantes volúmenes, incluso que llegarían a sumar unos 400 milímetros durante el mes, en algunas zonas de la Región Oriental, lo cual sería muy favorable para llenar de humedad los perfiles de suelo y dar buen inicio al grueso de los rubros de la campaña agrícola 2023/ 2024.

Mencionó que los modelos probabilísticos dan cuenta de que en el mes señalado habría buenas lluvias en el departamento de Presidente Hayes y en menor medida en la zona de Boquerón.

Vaticinó que en noviembre seguirá activo “El Niño” y que durante gran parte del mes habrá buenas lluvias que aplacarán los aumentos de temperatura.

Añadió que de acuerdo a los pronósticos durante diciembre seguirían registrándose buenas lluvias que podrán ser contrarrestadas con el aumento de la temperatura ambiental, logrando un equilibrio para la producción agrícola.

Lea más: Pronostican activación del “El Niño”, que favorecería al agro con más lluvias

Respecto a los pronósticos para lo que resta del otoño y para el invierno de este año, manifestó que no se anuncian posibles heladas agronómicas, aunque se espera que en el departamento de Alto Paraguay se pudieran dar bajas temperaturas cercanas a los 10 grados, que no llegan a ser heladas agronómicas, las cuales se registran por debajo de los 3 grados.

Refirió que durante abril las lluvias en la región Oriental fueron generosas desde el punto de vista de la agricultura, con precipitaciones de entre 75 hasta 150 milímetros, en la región Oriental. En el cuarto mes del año y solamente en el Chaco, y en zonas del departamento de Boquerón, se tuvo sequía pero en el resto del país, principalmente en la Región Oriental, hubo equilibrio hídrico. Consultado al respecto, el Ing. Héctor Cristaldo, dijo que “El Niño” suele traer buena cosecha, pero solo es pronóstico hasta ahora.