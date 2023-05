Educación: suman 17 las amenazas a escuelas y colegios en 2023. Mochilas transparentes no son solución, afirman

Desde hace algunas semanas, miembros de la comunidad educativa de varias instituciones del país vienen denunciando amenazas y hechos de violencia, lo que llevó a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) conformara una mesa de trabajo para analizar formas de garantizar la seguridad escolar.

Desde el 2022 van en aumento las amenazas de bombas, masacre, portación de armas blancas y de fuego u otros objetos peligrosos en las escuelas y colegios, según Sonia Escauriza, directora de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC.

El MEC registró 55 casos el año pasado, mientras que en lo que va del 2023 ya suman 17 en el registro anecdótico. Escauriza confirmó el registro de una amenaza, recibida por correo electrónico, en un colegio privado de Asunción, este lunes. En esa institución se activaron los protocolos conforme a la resolución183 del MEC. Las clases se están desarrollando a distancia.

Docentes dicen que mochilas transparentes no son solución ante amenazas

Miembros de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-SN) se manifestaron esta mañana frente a las oficinas del MEC para exigir al ministro de Educación, Nicolás Zárate, la confección de una norma que ampare a los docentes.

“Pedimos una audiencia con el ministro para hablar de una ley de protección y seguridad para el trabajador de la educación, porque esto no se va a solucionar con las mochilas transparentes”, indicó Blanca Ávalos, presidenta de la OTEP-SN. El MEC plantea la implementación de mochilas transparentes como una manera de prevenir que los alumnos lleven armas o estupefacientes a sus escuelas o colegios.

Ávalos acusó al Gobierno de ser “uno de los principales responsables de lo que pasa con la educación en el país”.

En vez de mochilas transparentes, piden psicólogos

Ávalos refirió que la contratación de unos 8.000 psicólogos para las instituciones educativas existentes en el país representaría una contención para los docentes. Dijo no reciben apoyo de las supervisiones ni las direcciones departamentales.

“Se van (los supervisores y directores departamentales) a revisar cualquier tontería de documento, pero no se sientan a hablar de la problemática que tenemos en la institución educativa”, enfatizó la sindicalista.

Mochilas transparentes son solución parche, dicen estudiantes

La Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy) y la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), a través de sus representantes Mercedes Montiel y Aylen Barreto, calificaron a la aplicación de “mochilas transparentes” como una “solución parche”.

Desde ambas organizaciones estudiantiles coincidieron en la necesidad de abordar el problema desde la salud mental, con acompañamiento de los padres. Lamentaron la falta de rubros para psicólogos.

“Hace tiempo que en muchas zonas faltan evaluadores, psicopedagogos y psicólogos. Se necesita mayor inversión en cuanto a la salud mental dentro del sistema educativo”, refirió Mercedes Montiel.

“Es importante entender que esto no es algo nuevo y que se debe de actuar ya. No proponer supuestas soluciones que al final solo son soluciones parches y no corta el problema de raíz”, agregó Barreto Aylen.

Sobre la guía del MEC, sobre acompañamiento de riesgo socioemocional en la adolescencia, desde la Unepy manifestaron que es “letra muerta” a nivel escolar.