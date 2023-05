Presidente del JEM justifica rechazo de revisión del fallo de remoción de López Lohman

El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), diputado Rodrigo Blanco (PLRA), justificó su posición en contra del estudio de la nulidad de la sentencia por la cual se destituyó de forma arbitraria al entonces fiscal Jorge Eduardo López Lohman.

Solamente pueden ser reabiertos los procesos sobre sentencias judiciales, según indicó. “Lo que se discutió en el JEM es si es que el Jurado tiene facultades o potestades para reabrir un proceso que es cosa juzgada, proceso fenecido. Ese fue el debate de fondo de la cuestión y la mayoría de miembros ha mantenido la posición que el Jurado no tiene potestad de reabrir sus propios procesos fenecidos, por lo que establece la Constitución”, declaró.

“Los procesos fenecidos pueden ser revisados solamente en caso de sentencias penales y en este caso no hablamos de sentencias penales”, agregó.

Blanco Amarilla, el diputado Hernán David Rivas, los senadores Hermelinda Alvarenga de Ortega y Ramón Retamozo rechazaron el pedido de revisión de la Sentencia Definitiva N° 40 del 9 de diciembre de 2016 por la cual se destituyó de forma arbitraria al entonces fiscal, mientras que se opusieron el ministro de Corte Manuel Dejesús Ramírez Candia y los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Óscar Paciello Samaniego.

Por su parte, el ministro de Corte Cesar Antonio Garay dijo que no emitió su opinión porque estaba pendiente en la Sala Constitucional la acción de inconstitucionalidad que promovió en vida López Lohman contra el fallo.

¿Por qué Rodrigo Blanco no se inhibió?

La familia de López Lohman solicitó que los miembros del JEM Rodrigo Blanco Amarilla y Hernán David Rivas se aparten y no analicen la destitución por decoro y delicadeza. Argumentaron que ambos diputados sumaron con sus votos la remoción arbitraria del exfiscal.

Al ser consultado, por qué no se inhibió en la votación, respondió que “la admisión del pedido es lo que no se ha admitido”. “Al no estar contemplado el pedido de revisión dentro del órgano Jurado porque la propia ley del JEM establece que solamente se puede interponer acción de inconstitucionalidad, entonces el Jurado no ha admitido ni siquiera para el estudio el pedido, ese fue el sentido del fallo”, comentó.

“En el caso de que se hubiera admitido el estudio de fondo de la nulidad del fallo, ahí se tendría que haber considerado la inhibición o la recusación planteada”, prosiguió.

Revisión de fallo dejaría un antecedente negativo en JEM

Blanco también fue consultado sobre si el rechazo de la revisión del fallo no dejaría un atecedente nefasto, considerando los factores relacionados que saltaron tras la designación de Bogarín Alfonso como “significativamente corrupto. El diputado respondió que: “Justamente eso es lo peligroso, dejar antecedentes de reabrir fallos que finalmente el mismo órgano pueda revisarlo cuando la Constitución no lo permite”.

Atendiendo que existe un proceso similar -caso exfiscal Alejandro Nissen contra el Estado paraguayo- en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), se teme que el Paraguay sea nuevamente condenado por violación de garantías constitucionales.

“La nulidad de este fallo vendría en el sentido respecto de la imparcialidad de uno de los miembros al momento de dictar su voto, eso se dejó bien claro que no afectaba a los otros miembros que han fallado en ese momento. Entonces, nuestro sistema normativo acata las resoluciones de la Corte-IDH y es la vía por uno debe ir recurriendo: primero la Corte y luego al Corte- IDH”, refirió el diputado liberal al respecto.

Finalmente, se le consultó a Blanco si buscaría la presidencia del JEM en el próximo período legislativa, ya que fue electo como diputado. “Eso va a quedar a cargo del pleno de la Cámara de Diputados. Estamos aún lejos de eso”, respondió.