JEM, por mayoría, rechaza revisión del fallo de remoción de López Lohman

En una sesión sumamente desordenada y a pesar de que los familiares del destituido y fallecido fiscal Jorge López Lohman le solicitaron a los diputados Rodrigo Blanco y Hernán Rivas que no analicen la revisión del fallo de remoción, los mismos no se apartaron y decidieron que no procedía la pretendida nulidad de la sentencia, por improcedente. Los legisladores justificaron que el Jurado no puede reabrir procesos fenecidos. El ministro Garay tomó la decisión de no votar sino hasta que la Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad que promovió el exfiscal.