Video: repudian declaraciones del presidente del CBVP sobre su idea de directorio con “pendejas de 15, 20″

Vía redes sociales se hizo viral una parte de la sesión del directorio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay cuando su presidente, Carlos Torres Alujas, hablaba sobre que su directorio podría estar compuesto por “pendejas de 15, 20″, aunque rápidamente expresó que “15 ya es muy joven″, intentando rectificarse diciendo “20, 30 para arriba”.

“Le dije una cuestión de responsabilidad no de sentimiento o lo que yo creo porque si vamos a ir por eso, lo que siempre ya me habrán escuchado más de una vez; no van a estar luego todos ustedes (el directorio) y que no escuche mi señora, van a estar pendejas de 15, 20, bueno 15 ya es muy joven, pero de 20, 30 para arriba”, fue lo que dijo Torres el 17 de mayo pasado.

Estas declaraciones las dio mientras se encontraba debatiendo con el tesorero sobre la adquisición de unas tarjetas SIM para los bomberos y mientras intentaba continuar con su idea referente al tema, se refirió a la secretaria del directorio expresando lo siguiente: “¿Qué no le gusta señora secretaria? se puede retirar si no le gusta; si va a estar de esa manera como esa falta de respeto, yo no voy a tolerar eso, se puede levantar y se retira, así de sencillo”.

Ante esta situación, internautas varios extendieron su preocupación en las distintas redes sociales por todo lo expresado y el trato que demostró el presidente del CBVP hacia su directorio, repudiándolo ante su actitud y comportamiento que califican como machista e incluso misógino.

Descargo del presidente del CBVP

En comunicación con ABC Color, el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Carlos Torres Alujas, hizo su descargo, pero a la vez dijo que “no quiere alargar” el caso.

Según el bombero, él trata de “distender” con un comportamiento bromista durante las sesiones, calificando así a estas declaraciones que brindó, como una “broma”. Ante la pregunta sobre sus expresiones y calificación de una conducta machista, Torres argumentó que dentro de su familia son todas mujeres y dijo que “no da” hablar mal de las mujeres.

Incluso sostuvo que como fundador del CBVP, fue uno de los impulsores para que ingresen las mujeres a la institución, sosteniendo incluso que otros miembros del directorio podrían también confirmar que él se expresa de manera “jocosa” en algunas situaciones.

Sobre lo expresado a la secretaria sobre que podía retirarse, dijo que se encuentran en “democracia” y que si a ella le parecía acorde retirarse, no tenía algún tipo de limitación, mientras que al ser consultado sobre si daría un paso al costado en el cargo, aseguró que “no tiene ningún problema”.

“No tengo una mala intención en mi proceder, llevo bastantes años y lo que menos quiero es manchar. Me voy a cuidar mucho más pero reitero que la igualdad es para todos. Venimos de una línea de trabajo, distendida pero definida dentro de la institución”, señaló.

