Pacientes de nefrología se encadenan y exigen reintegración de una profesional en Caacupé

El presidente de la Asociación de Diálisis de Caacupé José Aquino explicó que con los demás pacientes hoy decidieron manifestarse en contra de los directivos del Hospital de Caacupé debido al inconveniente que surgió por la rotación de la Lic. Mariela Figueredo. “Trasladaron a la licenciada a otro lugar y trajeron a una nueva que no tiene experiencia”, dijo el paciente.

Aquino manifestó que Figueredo estuvo 8 años brindando sus servicios médicos en la zona de nefrología y siempre atendió muy bien a todos los pacientes porque conoce la situación de cada uno.

“Hace 4 años que estoy con diálisis y hace un año atrás dejé todo, ya no quería saber nada, pero la licenciada me llamó, procuró por mi salud y me dijo luchá por tu vida. Gracias a ella sigo vivo, expresó el paciente.

Asimismo insistió en que los directivos del hospital deben de escuchar las peticiones de los pacientes ya que al final son ellos los que reciben las atenciones médicas y tienen que entender que con la salud no se juega. “Nosotros no somos un juguete para que cualquiera venga a practicar por nosotros, exigimos que traigan de vuelta a la licenciada Figueredo”, dijo Aquino.

Pacientes exigen que se escuchen sus peticiones

Enrique Escobar, paciente renal lamentó bastante que tengan que pasar por estos problemas, teniendo en cuenta que todos son enfermos delicados, que necesitan estar tranquilos y recibir una buena atención. Señaló además que solo están solicitando una mejor atención y que se tengan en cuenta los pedidos, que por algo se están realizando.

Escobar refirió que la licenciada Figueredo cumplió las normas de rotación y según lo que le habían dicho los directivos del hospital una vez que se cumpliera la rotación de dos meses ella volvería. Sin embargo, se llegó al plazo y la licenciada aún no fue reincorporada a nefrología.

“No estamos de acuerdo con que la hayan llevado a otro lugar, exigimos que la vuelvan a traer, es una profesional que tiene experiencia y conoce como tratar a los pacientes, necesitamos que regrese”, expresó Escobar.

Resaltó además que continuarán con las medidas en los pasillos de Nefrología con carteles y cadenas hasta que los directivos retornen a la profesional. En el sitio se cuenta con 28 pacientes y todos coinciden en que la licenciada Figueredo debe volver.

Por su parte el director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera Dr. Eduardo Jara explicó que en la gerencia del Hospital Regional lo acompañan constantemente con la Jefatura del departamento de enfermería y ellos decidieron realizar una rotación interna del personal. “Tengo que adecuarme a las disposiciones legales y reglamentos internos”, dijo.

“En el departamento de enfermería tendrán sus criterios para haber reubicado en otro lugar a la licenciada Figueredo, pero eso no implica que ella ya no volverá, puede volver”, añadió.

Tras consultar al Dr. Jara si piensa en acceder a las peticiones de los pacientes de nefrología, mencionó que siempre está abierto al diálogo para escuchar las inquietudes de la gente. En cuando a la manifestación dijo que buscará la manera de poner una solución a este inconveniente. “Tengo que revisar el criterio de los pacientes y también de mis compañeros para definir esta situación”, enfatizó.

