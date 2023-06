Arrancan carteles de los Judas Kái porque supuestamente tenían nombres de políticos

Esta mañana, trabajadores y comerciantes del Mercado Municipal Número 4 colocaron en exposición variedades de Judas Kai en el paseo de los yuyos con nombre de algunos referentes políticos conocidos, entre ellos, Juan Villalba, actual director de la Policía Municipal de Tránsito y exdirector del mercado, Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción, Erico Galeano, Efraín Alegre, entre otros.

Sin embargo, cerca del mediodía, llegaron inspectores municipales que supuestamente arrancaron los carteles con los nombres que estaban puestos por los muñecos y amenazaron a los comerciantes y trabajadores, según uno de los trabajadores del mercado, que prefirió el anonimato por temor a más represalias.

Los afectados explicaron que colocaron los muñecos con el fin de promocionar la festividad de San Juan que estarían realizando el 24 de junio próximo, siendo ya tradicional el Judas Kai, al que se le pone el nombre de la persona más “impopular” y se le prende fuego.

Lamentaron lo ocurrido, siendo que una de las atracciones más llamativas de las festividades de San Juan son estos muñecos con los nombres de políticos o figuras conocidas.

Director del Mercado 4 niega acusación y habla de control antiexplosivos

El director del Mercado 4, Víctor López, negó que hayan realizado el operativo para retirar los nombres de políticos colorados de los muñecos como afirman los vendedores.

“Lo que se hizo hoy fue verificar esos muñecos porque a veces vienen con explosivos, y eso está prohibido en el Mercado 4. Ante los sucesos que tenemos que por una chispa puede generar un incendio, hicimos la verificación”, dijo López a ABC Color.

“Ni siquiera tuvimos en cuenta los nombres. No pasa por ahí. Nuestro objetivo no va por ahí. Era ver si los muñecos no estaban en el sol, si tenían los permiso y ver dónde estaban ubicados”, expresó el director a ABC Color.