Junio Verde: campaña para educar sobre como afecta la contaminación en la calidad de vida

El Día Mundial del Ambiente se celebra hoy en conmemoración de la Cumbre de Estocolmo (Suecia), la primera conferencia mundial en la cual se tocaron temas relativos al medio ambiente. En conmemoración a esa fecha y a otras similares que se celebran este mes, en el 2021 surgió “Junio Verde”.

Esta organización trabaja para fomentar la educación ambiental y concienciar sobre el cuidado de los recursos naturales. “El problema ambiental ya lo estamos viendo hoy en día, ya afecta la calidad de vida actual”, advirtió la directora de educación ambiental de dicha ONG, Tamara Paredes Reichert.

Paredes destacó que los resultados de la mala gestión ambiental se ven por ejemplo en la contaminación de los arroyos, en el aire contaminado y en la proliferación de enfermedades como el chikunguña, que aumentó debido al deficiente manejo en la disposición de los residuos.

“Junio verde nace con esa urgencia de concientizar a la gente desde la educación ambiental, porque no podemos pretender que todos se sumen si antes no enseñamos a separar residuos desde casa, si no mostramos cómo se debe compostar; la importancia de disminuir los plásticos de un solo uso o de plantar un árbol, son actividades que parecen pequeñas acciones pero generan un gran cambio”, manifestó la directora.

Colaboración ciudadana y ley de educación ambiental

Junio Verde se centra en la comunicación y educación, por lo cual desde la organización piden a los miembros de la sociedad, empresas, docentes y familias a que se sumen realizando pequeñas grandes acciones. Hoy, por el Día del Ambiente, por ejemplo en varios colegios se lanzó el proyecto “Ñamopotî Paraguay” y muchos niños realizaron presentaciones en sus instituciones educativas, relacionadas al cuidado del ambiente.

“Es en las instituciones educativas donde la educación ambiental debe estar más fuerte”, enfatizó y recordó que por ello esperan que el próximo Gobierno de Santiago Peña impulse la Ley de Educación Ambiental en Paraguay.

También instan a los diversos grupos organizados a que se embanderen con la campaña y realicen jornadas de limpieza, plantaciones, charlas o cualquier actividad relacionada al cuidado del ambiente.

Los que deseen el apoyo de esta organización para coordinar charlas o actividades, pueden contactar a través de las diversas redes sociales, donde se encuentran como @Junioverde, o al 0981 463 960.

Desafío de TikTok

Por otra parte, mencionó también que desde hoy se encuentra en vigencia un desafío de TikTok “Pequeñas acciones, grandes cambios”, llevado a cabo en conjunto con el Ministerio de Educación.

Los niños y adolescentes que deseen ganar una variedad de premios deben compartir videos realizando actividades que ayuden a cuidar el ambiente y etiquetar a @Juniomesverde y @MECpy, además de usar el hashtag “PequeñasAccionesGrandesCambios” La fecha límite para realizar el desafío es el 15 de junio.

Día Mundial del Ambiente y los grandes desafíos en Paraguay

Para Paredes Reichert, uno de los grandes problemas ambientales que requieren la mayor atención en Paraguay son el manejo correcto de las basuras sólidas. “Tenemos un sistema de recolección de residuos pero no llega a cubrir todos los lugares, por eso vemos basura acumulada que genera un gran problema en la sociedad, lo vemos en la epidemia de mosquitos y chikunguña”, ejemplificó.

En ese sentido, indicó que el Gobierno y las instituciones sanitarias deberían elaborar un plan de contingencia para solucionar el problema de las basuras antes de la próxima temporada de lluvias. “Esto se puede prevenir con la simple limpieza, empezando por los hogares”, exhortó.

Por otra parte, señaló que se debe fomentar la separación de residuos e implementar un buen sistema de reciclaje. Además, recordó una vez más el grave problema de la contaminación de casi todos los cauces hídricos del territorio nacional.