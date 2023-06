Valenzuela: renovado centro de salud no puede operar por falencias en la obra de ampliación, aseguran

La obra de ampliación del Centro de Salud de Valenzuela concluyó en dos años, pero hasta ahora sigue sin ser entregada a la comunidad. Ante esta situación la directora del local sanitario, doctora Nathalia González, y los pobladores exigen respuesta.

La doctora González manifestó que en varias ocasiones trató de comunicarse con autoridades de la Gobernación de Cordillera para tener información sobre las condiciones de la obra, ya que fue financiada por la institución, pero no le respondieron.

La obra costó más de 1.100 millones y encargada a la empresa RBA Arquitectura por la Gobernación de Cordillera, administrada actualmente por Julio Romero (PLRA), quien asumió en reemplazo de Hugo Fleitas (PLRA), quien renunció para presentar su precandidatura a presidente de la República, y perdió en las internas de su partido.

La doctora señaló que en febrero de este año todos en la comunidad estaban expectantes porque por fin iban a poder rehabilitar el centro de salud. Sin embargo, se prepararon para la inauguración y no pudieron siquiera presentarlo porque antes se inundó por completo con la primera lluvia grande, explicó.

“Según datos que manejan, en la planilla del gobierno no se previó una lomada en la parte frontal para que no entre el agua y por eso es que el sitio se inundó con facilidad. Después de ese intento de inauguración ya no se supo cuándo se entregará el Centro de Salud”, explicó la Dra. González.

“Estamos en esta situación desde la pandemia ya no sabemos a quien recurrir”; expresó con indignación la doctora.

Actualmente los servicios del centro de salud operan a medias en la casa parroquial. En el lugar colocaron carpas donde el personal médico trabaja de forma precaria. En el patio se puede observar a los pacientes esperando turnos expuestos a las inclemencias del tiempo, ya que no hay siquiera un techo para resguardarse.

La preocupación de la doctora González es que se acerca la temporada de frío y los pacientes sufrirán esperando afuera para ser atendidos, exponiéndose a contraer enfermedades respiratorias.

Intentamos hablar sobre el tema con el gobernador Julio Romero, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.

El director de la Tercera Región Sanitaria, Dr. Eduardo Jara, explicó que la obra en fue financiada por la Gobernación de Codillera y que el Ministerio de Salud aún no recepcionó porque presenta falencias que se deben arreglar antes de ser inaugurada y habilitada.

Resaltó que la obra no fue recepcionanda por el Ministerio de Salud porque no se cumplió con las observaciones de la dirección de recursos físicos del Ministerio de Salud Pública.

“Por más de que se vea que la estructura edilicia está lista, eso no es así. El centro de salud cuenta con goteras del techo y falta de lomada frontal, falencias que aún no fueron solucionadas por la Gobernación”, explicó el doctor Jara.

“No podemos recepcionar ni hacer uso del centro mientras ellos no solucionen ese inconveniente”, subrayó el doctor Eduardo Jara.