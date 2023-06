Productores de yerba mate están preocupados por bajo precio

Por qué bajó el precio: “Sin dudas hay varios aspectos que están conspirando para que haya mucha yerba mate estacionada y que el precio haya bajado, como por ejemplo que Argentina, que nos estuvo comprando bien en años anteriores, actualmente está teniendo una buena producción y cubriendo su propio mercado; además, en nuestro país se ha dado una superproducción, pero dentro de esto debemos reconocer que también la burocracia para el envío a otros países es mucha”, señaló el productor.

Mucha yerba en los depósitos

Al ser consultado si hay una estimación de cuánta yerba estaría esperando algún mercado, el señor Goralewsky dijo. “Realmente hay mucha yerba en los depósitos, pero yo estimo que si se logra exportar por lo menos 10 millones de kilos de yerba mate que están guardadas, ayudará a los productores a tener un oxígeno importante, pues ahora estamos en plena cosecha que debe ser estacionada, por lo tanto es imperioso enviar afuera el producto”.

Argentina devolvió yerba mate

“Lastimosamente falta definir ciertas acciones sobre el tema yerba mate en Paraguay, identificar variedades, unificar la calidad del producto. Sabemos que las empresas privadas lo están intentando. El año pasado se envió a la Argentina una importante cantidad de yerba mate (no pudo precisar la cantidad), y después de cuatro meses los argentinos devolvieron el producto, ya que supuestamente no cumplió los requerimientos de laboratorio, y eso ahora está complicando la posibilidad de que nuestra yerba entre a dicho país. Son situaciones que no deberían suceder”, finalizó el productor Néstor Goralewsky.