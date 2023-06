Registran aumento considerable de afecciones respiratorias en IPS de Villarrica

Lea más: Video: Aumentan cuadros respiratorios en niños

Alrededor de 500 consultas semanales se registran en el hospital regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Villarrica, que hasta el momento no se encuentra colapsado, según refirió su director, Dr. Walter Barrios. Los pacientes destacaron buena atención del personal de salud y también que la disponibilidad de medicamentos e insumos que requieren.

“Vinimos a consultar por problemas respiratorios, hay mucha gente con este problema. También venimos a retirar insumos para hemodiálisis y por suerte hay todos los medicamentos. Nos dieron hipertensivos también, que anteriormente estaban en falta”, dijo el asegurado Víctor Ruiz Díaz.

El director del hospital, Dr. Walter Barrios, señaló registran un notorio aumento de cuadros respiratorios, tanto en niños como adultos. además, casos febriles por arbovirosis, como dengue o chikunguña que aún persisten. Igualmente los servicios no están rebasados, destacó.

“Ahora mismo estamos atendiendo estos casos sin problemas, no estamos siendo sobrepasados, tenemos dos médicos de guardia en la sección de adultos y dos en la sección de niños en Urgencias. Si bien es grande la afluencia de pacientes, aun no existe una superpoblación que sobrepase la capacidad del personal médico. Evidentemente estamos recién empezando la estación en la que se dan aumentos de este tipo de casos, se espera que vayan en incremento, pero esperamos que no colapse”, explicó.

Lea más: Video: Hospital Acosta Ñu al borde del colapso por cuadros respiratorios

Hay medicamentos

El doctor Walter Barrios también destacó que actualmente no se registran inconvenientes por faltante de medicamentos o insumos. Señaló que esa problemática se había dado tras a la alta demanda de pacientes por cuadros febriles por la epidemia del chikunguña, que si bien ha disminuido, aún hay registros.

Lea más: Video: 80% de camas de UTI ocupadas

“Hay que reconocer que en muchas ocasiones hubo faltantes, durante las temporadas altas de casos febriles hubo un problema grave de indisponibilidad de sueros; ahora no estamos con ese problema y justamente la semana pasada la farmacia del área central reforzó el stock de analgésicos, antipiréticos, antifebriles y antigripales, previendo el aumento de casos respiratorios, es decir, hay disponibilidad de los fármacos”, puntualizó el galeno.