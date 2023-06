Todo lo que dijo el abogado de “Tío Rico” tras su imputación

Miguel Mendieta, abogado defensor de de Miguel Ángel “Tío Rico”Insfrán, habló a la llegada para su audiencia indagatoria ante la Fiscalía de Delitos Económicos, tras su detención ayer, en el marco de la investigación por supuesto soborno a militares para ingresar un teléfono celular a la prisión de Viñas Cue.

A su llegada fue consultado con respecto a su detención e investigación y señaló que esto obedece a las denuncias que viene realizando y que, aseguró, son de público conocimiento.

Aseguró a los periodistas que se encontraban presentes que ingresaría a interiorizarse de los elementos que se tienen en su contra para luego dar más declaraciones.

Sin embargo, con respecto al allanamiento realizado en su domicilio, aseguró que a cualquier abogado le puede pasar. “Estamos en manos del”, dijo sin terminar la frase. “Violaron el secreto profesional, tenía muchas cosas ahí y llevaron documentos de otros clientes”, aseguró antes de ser ingresado al ascensor que lo llevó hasta el despacho fiscal.

Abogado negó haber hecho el ofrecimiento del dinero

A su salida, el abogado volvió a reiterar que se lo acusa injustificadamente,y que lo que él hizo fue el intento del ingreso mediante los protocolos establecidos por la justicia y no de manera irregular.

“No hice el ofrecimiento y yo no llevé. Ellos llevaron la yerba, adentro el teléfono. Lo que yo quería hacer es que se respete la resolución de Rosarito (Montanía) y el celular era para que se use dentro de ese horario y no para que ellos lleven dentro de la yerba”, dijo Mendieta a su salida de la Fiscalía.

Ese fue el pedido, que sea dentro del horario que estableció la jueza”, aseguró el abogado.

Antecedentes del caso

Durante un allanamiento realizado ayer en el domicilio y en el estudio jurídico del abogado Miguel Ángel Mendieta Fernández, este fue detenido por los agentes fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera y Luis Said. La detención se dio en plena vía pública en zona del barrio Sajonia, de Asunción.

El abogado se desempeña como defensor de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, quien guarda reclusión por estar investigado en el marco del operativo “A Ultranza Py”. Por disposición fiscal, Mendieta fue remitido a la Base de Operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En esta causa están procesados el Cnel. Luis Belotto, quien fue detenido, y la esposa de Belotto, Alba Lidia Ale de Belotto, por supuesto intento de soborno.