Saldar deudas con el sector privado, una de las prioridades de la nueva ministra de Obras

La nueva ministra de Obras Públicas del gobierno de Santiago Peña se reunió hoy con el equipo de transición y el ministro Rodolfo Segovia. “Fue muy amena, muy profesional, vamos a hacer una transición ordenada, con total apertura, para poder trabajar e interiorizarnos en los proyectos”, manifestó al respecto Claudia Centurión.

“Vamos a comenzar a trabajar en dinamizar los procesos de licitación y las obras que están en ejecución y salir rápidamente a resolver toda la deuda que tiene el ministerio con los contratistas; esa también es una necesidad imperiosa del gremio, obras que ya están ejecutadas, ya en uso muchas de ellas”, manifestó.

Ministra de Obras Públicas trabajó en constructora ligada al Grupo Cartes

En reiteradas ocasiones, indicó que va a priorizar el trabajo con el sector privado. Confirmó que hasta su designación al frente del Ministerio de Obras trabajó en la Constructora Jiménez Gaona y Lima, ligada al Grupo Cartes. “Tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado, lo que me da una visión general de lo que padece el sector privado y la gran capacidad que el sector de la construcción, mis colegas y esa motivación que tenemos todos de contribuir al país”, manifestó.

Evitó hablar sobre su vínculo con Horacio Cartes, pero confirmó que el propio Santiago Peña, en el 2015, la invitó a venir a Paraguay y así inició su “trayectoria” en el Ministerio de Obras Públicas, durante el gobierno cartista.

“Tengo una vinculación personal con Santiago Peña: fue el presidente electo el que me ha invitado en el 2015 a venir al Paraguay a trabajar. Para mí ha sido un honor trabajar en el gobierno de Cartes y el resultado del trabajo que hemos realizado es parte de la trayectoria que hoy me respalda para que el presidente me encomiende esta misión”, declaró ante ABC TV.