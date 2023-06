Essap insiste con el pedido de pago a municipalidad de Encarnación y no reconoce su deuda

El titular de la essap, Enrique Ayala, manifestó que apelarán la decisión del tribunal de sentencia de Encarnación, que dictaminó la medida de urgencia, por la cual obligaron a la empresa a reponer el suministro de agua a la municipalidad.

El corte del servicio se realizó el pasado 2 de junio en los lugares dependientes de la municipalidad, entre los que figuraban la junta municipal, la feria, la terminal de ómnibus, el palacete y varias plazas.

Además, aseguró que posteriormente cobrarán la deuda a través de juicio ejecutivo, ante el desinterés por parte de la municipalidad de Encarnación de pagar la deuda de más de G. 13.000 millones.

Lea más: Video: Essap corta servicio de agua en Encarnación

“Recurrieron judicialmente para no pagar esa deuda, para no hacerse cargo”, dijo el presidente del ente. También sentenció que no hubo ningún acuerdo con esta administración municipal para intentar siquiera refinanciar esta histórica cuenta.

Ayala explicó que en algunos casos existen hasta 300 facturas vencidas, que datarían de hasta 25 años de antigüedad. Aclaró que no es igual en todos los casos y que en los lugares donde hay menos cuotas adeudadas, serían de 15 meses retrasadas.

Las deudas que superen los 10 años pueden prescribir, pero es a solicitud de la parte, por lo que figurarán hasta que sean tramitadas por la municipalidad de Encarnación. No obstante, aseveró que entre las mismas, la mayoría son deudas certificadas, lo que significa que fueron reconocidas por algunas administraciones municipales anteriores y no pueden prescribir.

Pide documentos de presunta deuda

Ante los dichos del intendente municipal, Luis Yd (Alianza), de que existe una deuda más grande por parte de la Essap con la municipalidad, refirió que es “una presunción totalmente irresponsable”. Agregó que, como institución, no han recibido ningún tipo de notificación, pedido o intimación, con documentos que respalden dicha cuenta.

Sostuvo que desconocen el monto que deben a la comuna encarnacena. En ocasiones anteriores, relato que intentó, sin éxito, acordar un convenio interinstitucional para hacerse cargo de los costos de las reparaciones de las calles que dañan como institución.

Enrique Ayala aseguró que no es una persecución política o represalia porque la municipalidad está administrada por un intendente no oficialista.

Hace 7 años essap no paga reparaciones

El asesor jurídico de la municipalidad de Encarnación, Wiliam Amarilla, afirmó que todas las notificaciones de los costos de reparación de las calles dañadas por la empresa, son entregadas, por lo que le sorprende que aleguen no tener conocimiento.

Amarilla relató que por lo menos, desde hace 7 años, en la administración de Luis Yd, la essap no se hizo cargo de los costos de los reacondicionamientos que realiza la municipalidad, en las calles dañadas por la empresa. Según las estimaciones del director de obras, René Miglio, el costo operativo anual, para reparar los baches de la essap, es de G. 1.200 millones.

Además, expuso que existe una acción judicial pendiente, por la cual se determinará el monto exacto de la deuda y si amerita, tramitarán las prescripciones necesarias.

Lea más: Essap y la Municipalidad de Encarnación se quieren cobrar deudas

“La essap no notifica a la municipalidad cuando realizarán un trabajo en la ciudad, posteriormente, la dirección de obras si comunica al ente cuando realiza un bacheo, a esperas de que se haga cargo de los costos”, según refirió el representante del municipio.

También contó que la medida de amparo se encuentra firme en la segunda instancia, por lo que solo un pedido de inconstitucionalidad podría revocar la medida. “Solo si hay voluntad de las partes habrá solución”, dijo el abogado.

Lea más: video: Essap corta servicio a la municipalidad de Encarnación

Ante la intención de Ayala de llegar a un juicio ejecutivo, el asesor expresó que es una medida necesaria, puesto que de esa manera podrán determinar el monto real de la deuda.

A su vez, le llama la atención que solo durante la gestión de la alianza se acuerden de deudas que datan de más de 20 años. “La solución es sentarse a hacer números y conversar”, sentenció.