Techo de una escuela se derrumbó en San Ignacio

Alrededor de la 08:30, el techo de una aula que corresponde al tercer grado “B”, se desplomó, según indicó la directora de la institución educativa, Perla Cabrera, unas de las columnas que soportaban el techo, se desplomó.

“El edificio de la institución educativa data de las décadas del 70 y en esa época, la escuela no contaba con mucho recursos y entonces no contaba con una buena construcciones, llego su momento de vida útil pero damos gracias a dios que fue hoy domingo donde no tenemos actividades académicas, porque es el techo del tercer grado “B””, indicó Cabrera.

“Este inconveniente de infraestructura de la escuela ocurrió a un día antes de que la institución cumpla 63 años al servicio de la comunidad educativa de la ciudad de San Ignacio y estábamos realizando las decoraciones y arreglos para celebrarla”, añadió la directora.

También mencionó que ya se acercaron junto a ella la intendenta Municipal de San Ignacio, Cristina Ayala, con el arquitecto para realizar un levantamiento de datos, como también esta tarde estaría llegando se estará apersonado el ingeniero de obras del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).